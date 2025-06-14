مونتريال : كان بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وسائق مرسيدس البريطاني جورج راسال الأسرع في حصتي التجارب الحرة لجائزة كندا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الجمعة على حلبة "جيل فيلنوف" التي خرج منها الأول منتصرا في المواسم الثلاثة الماضية.

وخلال حصة أولى فوضوية تخللها العديد من الانزلاقات والأخطاء أبرزها لسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي تسبب بأضرار في سيارته وفي رفع العلم الأحمر لبعض الوقت، تقدم فيرستابن على سائقي وليامس التايلاندي أليكس ألبون والإسباني كارلوس ساينس، بعدما سجل 1:13.193 دقيقة في أفضل لفة له من أصل 28.

ولم يكن لوكلير السائق الوحيد الذي يفقد السيطرة على سيارته، إذ اختبر كل من البريطانيين راسل ولاندو نوريس (ماكلارين) الأمر ذاته لكن من دون اصطدام أو أضرار، والأمر ذاته ينطلق على سائق فيراري الآخر البريطاني لويس هامليتون الذي التفت سيارته على نفسها من دون عواقب.

وفي نهاية الحصة، جاء راسل رابعا تلاه هاميلتون الذي خرج عن المسار خلال الدقائق الأخيرة.

وواصل الفرنسي إسحاق حجار بدايته القوية في الفئة الأولى مع فريق رايسينغ بولز وحل سادسا أمام نوريس، فيما اكتفى زميل الأخير الأسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام بالمركز الرابع عشر.

وفي الحصة الثانية، عانى فيرستابن وبدا في طريقه ليكون خارج العشرة الأوائل قبل أن يسجل محاولة أخيرة على الإطار المتوسط القساوة نقله إلى المركز التاسع.

ويسعى فيرستابن للفوز بالسباق الكندي للعام الرابع تواليا في انجاز غير مسبوق، واختتام نهاية الأسبوع من دون أية أخطاء، لتلافي الحصول على عقوبة بعد الهفوة التي ارتكبها في إسبانيا قبل أسبوعين.

ويدرك الهولندي أنه لم يعد يملك ترف ارتكاب أي خطأ عندما يخوض سباق الاحد في مونتريال، اذ في حال حصل على عقوبة على رخصته القيادية (سوبر لايسنس)، سيغيب تلقائيا عن جائزة النمسا الكبرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتعرض ابن الـ 27 عاما لعقوبة في حلبة كاتالونيا بعدما اصطدم براسل عندما حاول الأخير تجاوزه، علما أن الهولندي يحتل المركز الثالث في ترتيب السائقين برصيد 137 نقطة خلف سائقي ماكلارين بياستري ونوريس مع 186 و176 نقطة تواليا.

وخلافا لفيرستابن، بدا راسل في موقع قوة خلال الحصة الثانية التي تصدرها بعد 23 دقيقة على بدايتها باستخدام الإطار المتوسط القساوة، وتقدم على نوريس الذي عجز عن التفوق على زمن مواطنه رغم استخدامه الإطار اللين.

وتأخر نوريس بفارق 0.028 ثانية فقط عن راسل، فيما جاء زميل الأخير الإيطالي كيمي أنتونيلي ثالثا أمام ألبون الذي أظهر أن سيارة وليامس قادرة على المنافسة، متقدما على الإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن) وبياستري وساينس وهاميلتون.

وغاب لوكلير عن الحصة الثانية بسبب الحادث الذي تعرض له في الحصة الأولى، فيما جاء حجار في المركز الحادي عشر هذه المرة، مباشرة خلف النيوزيلندي ليام لاوسون (رايسينغ بولز).

العشرة الأوائل في التجارب الحرة الأولى:

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:13.193 (28 عدد اللفات)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:13.232 (28)

كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:13.275 (31)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:13.535 (29)

لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:13.620 (30)

إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:13.631 (31)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:13.651 (30)

ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:13.737 (30)

بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:13.817 (29)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:13.885 (9)

العشرة الأوائل في التجارب الحرة الثانية:

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:12.123 (33 عدد اللفات)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:12.151 (32)

أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:12.411 (33)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:12.445 (36)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:12.458 (31)

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:12.562 (32)

كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:12.631 (37)

لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:12.653 (34)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:12.666 (31)