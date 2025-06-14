أديليد (أستراليا) : باتت الأسترالية لاني باليستر ثالث أسرع سباحة في سباق 1500 م حرة خلف الأميركية كايتي ليديكي والدنماركية لوتي فريس، وذلك بعدما نزلت تحت حاجز الـ15:40 دقيقة خلال البطولة المحلية المؤهلة لبطولة العالم.

وسجلت باليستر 15:39.14 دقيقة السبت في أديلايد، لتقترب كثيرا من رقم فريس التي سجلت 15:38.88 دقيقة عام 2013، لكنها لا تزال بعيدة عن ليديكي التي نزلت تحت حاجز الـ15:40 دقيقة 23 مرة، بينها الرقم القياسي العالمي وقدره 15:20.48 دقيقة والصامد منذ 16 أيار/مايو 2018.

وقالت الأسترالية البالغة 23 عاما التي أحرزت ذهبية التتابع 4 مرات 200 م حرة في أولمبياد باريس 2024 "كنت أطارد المركز الثاني (على لائحة افضل الأرقام في هذا السباق) طيلة الوقت. كنت أنظر إلى الترتيب و(رقم) لوتي فريس كانت صامدة هناك لفترة طويلة، بطبيعة الحال خلف كايتي (ليديكي)".

وتابعت "انهرت مع بقاء قرابة 500 م على النهاية. لكني سعيدة حقا بالأسبوع الذي قدمته".

واختبرت باليستر اسبوعا مميزا، إذ باتت أسرع سباحة أسترالية في سباق 800 م حرة، متفوقة على أريارن تيتموس التي قررت الابتعاد عن الأحواض هذا الموسم، بعدما سجلت 8:10.84 دقيقة، ونزلت تحت حاجز الأربع دقائق لأول مرة في سباق 400 م حرة.