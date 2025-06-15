إنجلوود (الولايات المتحدة) : استهل المنتخب المكسيكي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للكأس الذهبية في كرة القدم بفوزه على نظيره من جمهورية الدومينيكان 3 2 على ملعب "سوفي" في لوس انجليس امام 54309 متفرجين ضمن منافسات المجموعة الاولى.

كان منتخب المكسيك الساعي الى احراز لقبه العاشر في البطولة التي تجمع منتخبات من منطقة كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين عبر ادسون ألفاريس نهاية الشوط الاول وراوول خيمينيس مطلع الثاني.

استغل الفاريس ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الاول ليسدد كرة قوية برأسه عانقت الشباك، قبل ان يضاعف المخضرم خيمينيس تقدم فريقه بعد 30 ثانية على بداية الشوط الثاني بعد تمريرة ذكية من سانتياغو خيمينيس.

بيد ان جمهورية الدومينيكان ردت بهدف فردي رائع من بيتر غونزاليس الذي نال شرف تسجيل باكورة اهداف منتخب بلاده في هذه البطولة (51) مقلصا الفارق.

لم ينعم منتخب الدومينيكان بالهدف طويلا لأن سيسار مونتيس اعاد الفارق الى سابقه بعد ثلاث دقائق فقط.

وقلص ادينسون ازكونا الفارق الى 2 3 في الدقيقة 67.