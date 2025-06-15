ميامي : أهدر الأهلي المصري فرصة الفوز بالنقاط الثلاث أمام إنتر ميامي الأميركي واكتفى بالتعادل السلبي معه السبت، في افتتاح مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية بصيغتها الجديدة.

وأضاع محمود حسن (تريزيغيه) ركلة جزاء في الدقيقة 43 تصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري الذي لعب مع حارس الأهلي محمد الشناوي دورا أساسيا في حصول كل فريق على نقطة واحدة في مستهل المشوار.

ويلعب بورتو البرتغالي مع بالميراس البرازيلي الأحد ضمن المجموعة عينها.

وتعادل الأهلي في مشاركته العاشرة ضمن المسابقة، للمرة الثانية فقط، مقابل 10 انتصارات و14 خسارة في 26 مباراة (رقم قياسي).

ولم يتمكن مدربه الجديد الإسباني خوسيه ريبيرو من تحقيق الفوز في ظهوره الأول، بعدما عُيّن عقب فوز الفريق بلقب الدوري خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وقدّم الأهلي مستوى عاليا في الشوط الأول الذي أهدر فيه ثلاث فرص كبيرة للتسجيل، من بينها ركلة جزاء، في حين تراجع بشكل مستغرب في الشوط الثاني الذي كان فيه إنتر ميامي الأقرب للفوز لولا تألق الشناوي في الدقائق الأخيرة.

ومن المحتمل أن يكون الأهلي قد خسر لاعب وسطه إمام عاشور هداف الدوري المصري في موسمه الأخير لإصابة في الكتف، إذ خرج من أرض الملعب متأثرا في الدقيقة 14.