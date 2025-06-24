Charlotte (الولايات المتحدة) : ضرب بنفيكا البرتغالي عصفورين بحجر واحد عندما تغلب على بايرن ميونيخ الالماني 1 0

الثلاثاء في تشارلوت (ولاية ميشيغان) ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لينتزع منه صدارة المجموعة.

وسجل النروجي اندرياس شييديلروب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

ورفع بنفيكا رصيده الى 7 نقاط مقابل 6 لبايرن ميونيخ.

في المقابل، توقفت المباراة الاخرى ضمن المجموعة ذاتها المقامة في التوقيت ذاته بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والنتيجة 1 1 بسبب سوء الاحوال الجوية وستستكمل في وقت لاحق. لكن مهما اسفرت نتيجة المباراة، فقد خرج الفريقان من المنافسة بعد نتيجة بنفيكا وبايرن.

وسيلتقي بنفيكا في ثمن النهائي السبت المقبل في شارلوت ايضا، تشلسي الانكليزي او الترجي التونسي اللذين يلتقيان لاحقا.

اما بايرن الذي كان ضمن التأهل في الجولة السابقة فيلتقي فلامينغو البرازيلي الاحد في ميامي.

والفوز هو الاول لبنفيكا على بايرن في مباراة رسمية، بعد ان التقيا سابقا 13 مرة في مختلف المسابقات الأوروبية وفاز بايرن 10 مرات وتعادلا 3 مرات.

قام مدرب بايرن ميونيخ فنسان كومبابي باجراء 7 تعديلات على تشكيلته الاساسية مقارنة مع الفريق الذي بدأ المباراة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني (2 1).

أراح المدرب البلجيكي هداف الفريق الانكليزي هاري كاين ولاعب الوسط المؤثر يوزوا كيميش والجناح الفرنسي مايكل أوليسيه، في حين شارك الشاب توم بيشوف (19 عاما) في اول مباراة رسمية له منذ انتقاله من هوفنهايم في نهاية الموسم المنصرم.

سنحت الفرصة الاولى لبنفيكا عندما فشل جناح بايرن لوروا سانيه في تشتيت احدى الكرات فتهيأت امام المهاجم الارجنتيني المخضرم انخل دي ماريا فسددها زاحفة لكن الحارس مانويل نوير انقذ محاولته (9).

وسرعان ما افتتح الفريق البرتغالي التسجيل عندما سار الايطالي جانلوكا بريستياني بالكرة على الجهة اليمنى ومررها باتجاه القائم البعيد ليتابعها النروجي اندرياس شييلديروب في المرمى (13).

وسيطر بايرن ميونيخ بعدها على مجريات اللعب لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى بنفيكا.

وزج كومباني في مطلع الشوط الثاني بكاين وكيميش وأوليزيه.

وكانت أول فرصة حقيقية للفريق البافاري في مطلع هذا الشوط عندما تلقى سانيه كرة أمامية طويلة من كيميش لكن الحارس الأوكراني اناتولي تروبين انقذ الموقف ببراعة (51).

وسجل كيميش هدفا بتسديدة قوية في سقف الشباك لمن الحكم الغاه لان كاين أزعج حارس مرمى بنفيكا (61).

ورمى بايرن بكل ثقله في الدقائق العشرين الاخيرة وسدد سانيه كرة عالية بيمناه اثر تمريرة من أوليسيه (86).

واستمر سانيه في اضاعة الفرص عندما استغل تمريرة رائعة من كاين لكنه اهدرها في مواجهة تروبين (88).