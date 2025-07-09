باريس : قرر فريق ريد بول، المتوج بلقب السائقين خلال المواسم الأربعة الماضية من بطولة العالم للفورمولا واحد، إقالة مديره البريطاني كريستيان هورنر في خطوة صادمة أنهت علاقة بين الطرفين دامت عشرين عاما، مستعينا بالمدير الفرنسي لرايسينغ بولز الفرنسي لوران ميكيس لتولي المنصب، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء.

وقال المدير الإداري للفريق أوليفر مينتسلاف "نود أن نشكر كريستيان هورنر على عمله الاستثنائي على مدار الأعوام العشرين الماضية. بفضل التزامه من دون كلل، خبرته، مهاراته وتفكيره المبتكر، ساهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة ريد بول رايسينغ كأحد أنجح الفرق وأكثرها جاذبية في الفورمولا واحد".

واستلم هورنر (51 عاما) منصبه في ريد بول في كانون الثاني/يناير 2005 حين اشترى عملاق مشروب الطاقة ريد بول فريق جاغوار، في طريقه لقيادة الحظيرة النمسوية إلى الفوز ببطولة السائقين ثماني مرات أعوام 2010 و2011 و2012 و2013 مع الألماني سيباستيال فيتل والأعوام الأربعة الماضية مع سائقه الحالي الهولندي ماكس فيرستابن.