باريس : قرر فريق ريد بول، المتوج بلقب السائقين خلال المواسم الأربعة الماضية من بطولة العالم للفورمولا واحد، إقالة مديره البريطاني كريستيان هورنر في خطوة صادمة أنهت علاقة تاريخية بين الطرفين دامت عشرين عاما، مستعينا بالمدير الفرنسي لرايسينغ بولز الفرنسي لوران ميكيس لتولي المنصب، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء.

وقال المدير الإداري للفريق أوليفر مينتسلاف "نود أن نشكر كريستيان هورنر على عمله الاستثنائي على مدار الأعوام العشرين الماضية. بفضل التزامه من دون كلل، خبرته، مهاراته وتفكيره المبتكر، ساهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة ريد بول رايسينغ كأحد أنجح الفرق وأكثرها جاذبية في الفورمولا واحد".

واستلم هورنر (51 عاما) منصبه في ريد بول في كانون الثاني/يناير 2005 حين اشترى عملاق مشروب الطاقة ريد بول فريق جاغوار.

بات حينها عن 31 عاما أصغر مدير فريق في الفورمولا واحد بالتزامن مع دخول ريد بول معترك الجوائز الكبرى، ليحقق نجاحات باهرة بكل المقاييس بقيادته الحظيرة النمسوية إلى الفوز ببطولة السائقين ثماني مرات أعوام 2010 و2011 و2012 و2013 مع الألماني سيباستيال فيتل والأعوام الأربعة الماضية مع سائقه الحالي الهولندي ماكس فيرستابن.

كما قاد البريطاني الحظيرة النمسوية للقب بطولة الصانعين ست مرات أعوام 2010 و2011 و2012 و2013 و2022 و2023، لكن الوضع صعب هذا الموسم إذ يحتل الفريق حاليا المركز الرابع مع وصول موسم 2025 إلى منتصفه وفيرستابن المركز الثالث في بطولة السائقين بفارق كبير خلف ثنائي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس تواليا.

وتابع مينتسلاف "شكرا لك كريستيان على كل شيء، وستظل دائما جزءا مهما من تاريخ فريقنا" الذي اكتفى في بيانه بالقول "أعفى ريد بول كريستيان هورنر من مهامه التشغيلية اعتبارا من اليوم، الأربعاء 9 تموز/يوليو 2025، وعين لوران ميكيس مديرا تنفيذيا لريد بول رايسينغ".

وبموازاة الاستعانة بميكيس لخلافة هورنر، قررت الشركة الأم ريد بول ترقية البريطاني ألن بيرمان، مدير السباقات الحالي، إلى منصب مدير الفريق الرديف رايسينغ بولز ليحل بدلا من الفرنسي.

وقال ميكيس "كانت مغامرة رائعة أن أساهم في تأسيس رايسينغ بولز مع جميع موظفينا الموهوبين. روح الفريق بأكملها مذهلة، وأعتقد اعتقادا راسخا أن هذه مجرد البداية. ألن (بيرمان هو الرجل المثالي لتولي زمام الأمور الآن ومواصلة مسيرتنا. إنه يعرف الفريق جيدا، وكان دائما ركيزة أساسية في نجاحاتنا المبكرة.

هورنر يلحق بنيوي وويتلي

وبدوره، قال بيرمان "يشرفني جدا تولي منصب مدير الفريق".

وياتي رحيل هورنر بعدما خسر ريد بول أيضا شخصيات رئيسية مؤثرة جدا في الآونة الأخيرة، بينهم المصمم الأسطوري أدريان نيوي المنتقل إلى أستون مارتن والمدير الرياضي جوناثان ويتلي الذي رحل إلى ساوبر.

وحتى أن مستقبل فيرستابن نفسه بات محل شك، في ظل تحديث التقارير عن اهتمام مرسيدس بضمه رغم عقده الممتد حتى 2028، خاصة مع وجود بنود تسمح له بالرحيل قبل الوصول إلى نهاية العقد والتي يمكن تفعيلها اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

ومرَّ هورنر في فترات صعبة خلال الأشهر الـ18 الأخيرة ليس فقط على الحلبة، بل خارجها أيضا إذ اتهمته إحدى العاملات في ريد بول بالسلوك غير اللائق لكن القضية أسقطت الصيف الماضي بعد الاستئناف.

وبذلك، خاض هورنر آخر سباق له كمدير لريد بول الأحد في جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون حيث انطلق فيرستابن من المركز الأول لكنه أنهى السباق في المركز الخامس بعد انزلاق سيارته بسبب المطر.

ويتخلف الهولندي بفارق 69 نقطة عن المتصدر بياستري مع وصول الموسم إلى منتصفه، فيما يتخلف ريد بول في بطولة الصانعين عن ماكلارين المتصدر بفارق 288 نقطة.

تعود جذور علاقة هورنر والشركة النمسوية ريد بول إلى الفترة التي قضاها في بطولة سباقات فورمولا3000 وإلى الملياردير ديتريش ماتيشيتس، الأب الروحي لريد بول الذي توفي في عام 2022.

أقدم ماتيشيتس على شراء فريق جاغوار للفورمولا واحد عام 2004، ورأى ما يكفي في الشاب هورنر لتعيينه في منصب مدير الفريق الجديد باسم ريد بول الذي خطى خطواته الاولى على الحلبات في عام 2005.

ومن بين القرارات الصائبة الكثيرة التي اتخذها هورنر ضمّ نيوي، المصنف كواحد من أكثر المهندسين والمصمّمين موهبة في جيله أو حتى في تاريخ الفئة الاولى.

صمّم نيوي الذي انضم إلى ريد بول عام 2006، السيارات التي فازت بجميع الألقاب إن كان عند السائقين أو الصانعين.

يُعدّ طراز "آر بي19" الذي صمّمه نيوي وهيمن على البطولة في 2023 العام الماضي، الأكثر نجاحا في تاريخ الفورمولا واحد من ناحية الأرقام، حيث فاز بـ 21 جائزة كبرى من أصل 22.

على الرغم من كل الضغوط المصاحبة لكون هورنر على رأس قيادة مشروع بهذه الضخامة في صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، عكس البريطاني اجواء فيها الكثير من المرح.

تزوّج من مغنية البوب الشهيرة لفرقة "سبايس غيرل" جيري هاليويل في عام 2015، ورزقا بولد، مونتيغيو. ولدى هورنر أيضا ابنة من علاقة سابقة.