موناكو : يعود نواه لايلز إلى مشاركة طال انتظارها في منافسات النخبة بخوضه سباق 200 م في لقاء موناكو، الجولة العاشرة من الدوري الماسي، الجمعة على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة.

في الوقت الذي يواصل فيه العداؤون والرياضيون تحسين أدائهم استعدادا لبطولة العالم المقررة في طوكيو في الفترة بين 13 و21 أيلول/سبتمبر المقبل، سيواجه لايلز البطل الأولمبي ليتزيلي تيبوغو.

ويعود لايلز، البطل الأولمبي في سباق 100 م، إلى المنافسات في سباق 200 م على مضمار ملعب "لويس الثاني" الذي شهد مشاركته الوحيدة السابقة في عام 2020 وحقق خلالها زمنا مذهلا قدره 19.46 ثانية، وكان خامس أسرع توقيت في التاريخ في ذلك الوقت.

شارك الأميركي البالغ من العمر 27 عامًا في سباق 400 م في أتلانتا في نيسان/أبريل الماضي، لكنه لم يُنافس بعد في سباقي 100 م أو 200 م هذا الموسم.

وسيواجه لايلز هذا الموسم، وفي أول ظهور أوروبي له في سباق 200 م، البطل الأولمبي البوتسواني تيبوغو. سيكون هذا أول سباق للثنائي منذ نهائي أولمبياد باريس الصيف الماضي، عندما اكتفى لايلز الذي أصيب بفيروس كوفيد 19، بالميدالية البرونزية.

ويتوجه تيبوغو إلى موناكو وفي جعبته أسرع توقيت في سباق 200 م هذا الموسم وحققه في لفاء يوجين السبت الماضي عندما قطع المسافة بزمن 19.76 ثانية، بعد أن تعافى من بداية سيئة للموسم.

وقال تيبوغو: "بالنسبة لي، هذا مجرد غيض من فيض"، مضيفا "كان تحقيقي لزمن 19.7 ثانية مفاجأة بالنسبة لي، فقد تعافيت للتو من إصابة استغرقت أسابيع طويلة من التدريب، لذا أنا سعيد بأدائي".

وتابع "الهزائم في أول جولات الدوري الماسي، عززت شخصيتي وأصبحت رجلا واثقا جدا".

بول لمواصلة سلسلة انتصاراتها المتتالية

تفخر الهولندية فيمكي بول، بطلة العالم وبطلة أوروبا مرتين والحائزة على أربع ميداليات أولمبية، بسلسلة مذهلة من 25 انتصارًا متتاليًا في الدوري الماسي منذ عام 2021، بما في ذلك أربعة انتصارات في الدور النهائي.

شاركت بول لأول مرة في موناكو عام 2020، وحصلت على المركز الثالث في سباق 400 م في أول مشاركة لها في الدوري الماسي.

قالت "لقد تدربت جيدا هذا العام. موناكو أحد اللقاءات التي لم أفز بها بعد، وأود تغيير ذلك هذا العام".

واضافت "آمل أن أقدم سباقا رائعا وأن أستمتع بالأجواء تماما".

وستواجه الهولندية منافسة شرسة من الاميركيتين دليلة محمد وآنا كوكريل، الحائزة على الميدالية الفضية الأولمبية في باريس.

دوبلانتيس يرصد الرقم القياسي الـ13

يواصل السويدي المولود في الولايات المتحدة أرماند "موندو" دوبلانتيس سيطرته على منافسات القفز بالزانة دون منافسة بعد فوزه الأخير في نهاية الأسبوع الماضي في يوجين.

فاز البطل الأولمبي مرتين بهذه المسابقة بقفزة ارتفاعها 6.00 أمتار، متقدما بفارق مريح على الأميركيين سام كندريكس وأوستن ميلر.

وبات السؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع كلما نزل دوبلانتيس إلى الملعب هو ما إذا كانت كل الظروف مهيأة له لمحاولة تحطيم رقمه القياسي العالمي.

يبلغ هذا الرقم حاليًا 6.28 م والذي سجله في ستوكهولم قبل ثلاثة أسابيع، حيث كانت المرة الثانية عشرة التي يحطم فيها الرقم القياسي العالمي.

في ملعب لويس الثاني، سيسعى لمحو خيبة أمله في عام 2023 عندما احتل المركز الرابع بقفزه 5.72 م فقط، بعيدًا عن مستواه المعتاد.

ألفريد لاستعادة التوازن

انتهت سلسلة انتصارات البطلة الأولمبية في سباق 100 م جوليين ألفريد من سانت لوسيا على يد الأميركية المتألقة ميليسا جيفرسون وودن في يوجين.

حلّت ألفريد التي كانت ميداليتها الذهبية في باريس الأولى على الإطلاق لدولتها الكاريبية الصغيرة، في المركز الثاني بزمن 10.77 ثانية، بفارق 0.2 ثانية عن الأميركية.