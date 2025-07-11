بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : بعدما أُزيحت غريمتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، الأولى عالميا، عن طريقها بسقوطها في نصف النهائي، تبدو البولندية إيغا شفيونتيك أمام فرصة ذهبية للتخلص من عقدتها على الملاعب العشبية والفوز بلقبها الكبير الخامس، وذلك حين تتواجه السبت مع الأميركية أماندا أنيسيموفا في نهائي بطولة ويمبلدون في كرة المضرب.

ولم يسبق للبولندية البالغة 24 عاما أن ذهبت أبعد من ربع النهائي في ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وكان ذلك لمرة واحدة فقط عام 2023 حين انتهت المغامرة على يد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

لكن وبعد الدفع المعنوي الذي حصلت عليه قبل ويمبلدون بوصولها إلى النهائي الأول لها على العشب حيث خسرت أمام الأميركية جيسيكا بيغولا في دورة باد هامبورغ الألمانية (500 نقطة)، بدا أن شفيونتيك تحررت من العقدة وأثبتت ذلك الخميس حين اكتسحت السويسرية بيليندا بنتشيتش 6 2 و6 0 في نصف النهائي.

وستخوض شفيونتيك السبت النهائي الكبير الأول لها منذ إحرازها العام الماضي لقب رولان غاروس للمرة الثالثة تواليا والرابعة في مسيرتها المتوجة أيضا بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2022.

وتمني البولندية النفس بأن تحافظ على سجلها المثالي في المباريات النهائية في الـ"غراند سلام" حيث لم تخسر أيا منها حتى الآن، والعودة إلى منصة التتويج التي غابت عنها تماما منذ رولان غاروس 2024، من خلال الخروج منتصرة السبت من مواجهتها الأولى على الإطلاق مع أنيسيموفا.

وقالت الخميس بعد نصف النهائي "اعتقدت أني اختبرت كل شيء. على الرغم من أني صغيرة في السن، اعتقدت أني عشت كل شيء على أرض الملعب، لكني لم اختبر تجربة اللعب بشكل جيد على العشب. بالتالي، هذه المرة الأولى (التي تلعب فيها جيدا في ويمبلدون) وأنا متحمسة جدا جدا وأستمتع بالأمر وحسب".

"كرة المضرب تواصل مفاجأتي"

وتابعت المصنفة أولى سابقا ورابعة حاليا وثالثة في حال تتويجها باللقب "بصراحة، لم أتخيل قط أني سأتمكن من اللعب في النهائي"، مضيفة "لذلك أنا متحمسة جدا وفخورة بنفسي. لا أعلم، كرة المضرب تواصل دائما مفاجأتي".

والمفاجأة الحقيقية التي تحققت كانت قبل مباراة شفيونتيك وبنتيشتش وبطلتها أنيسيموفا التي بلغت النهائي الكبير الأول في مسيرتها بعدما أقصت سابالينكا بالفوز عليها 6 4 و4 6 و6 4.

وبعدما كان وصولها إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس عام 2019 أفضل انجاز لها في البطولات الكبرى، حققت أنيسيموفا، البالغة 23 عاما والمصنفة 12 عالميا، المفاجأة الكبرى في ويمبلدون وحرمت سابالينكا من خوض النهائي لأول مرة في ملاعب نادي عموم إنكلترا.

وبذلك، انتهى مشوار سابالينكا في نصف نهائي البطولة الإنكليزية في مشاركاتها الثلاث الأخيرة، بعدما أقصيت من هذا الدور عامي 2021 و2023 على يد التشيكية كارولينا بليتشكوفا والتونسية أنس جابر تواليا.

وفشلت البيلاروسية في بلوغ النهائي الكبير الثالث تواليا هذا الموسم، الرابع تواليا امتدادا من الموسم الماضي، والسابع في مسيرتها المتوجة بثلاثة ألقاب أحرزتها في أستراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 وفلاشينغ ميدوز عام 2024.

وبدأت أنيسيموفا تشكل عقدة حقيقية لسابالينكا، إذ تلقت ابنة الـ27 عاما هزيمتها السادسة أمام الأميركية من أصل تسع مواجهات بينهما وفشلت في تكرار نتيجة اللقاء الأخير حين فازت بمجموعتين في الدور الرابع لبطولة رولان غاروس هذا العام، في طريقها إلى النهائي قبل أن تخسر أمام الأميركية الأخرى كوكو غوف، بعدما سقطت قبلها في نهائي أستراليا المفتوحة أمام أميركية أيضا هي ماديسون كيز.

"يبدو كل شيء خياليا"

وقالت أنيسيموفا "يبدو كل شيء خياليا الآن"، مضيفة "تحلم العديد من اللاعبات باللعب على هذا الملعب الرائع. هذه المباراة تشكل امتيازا، والتأهل للنهائي شعور لا يوصف".

وعلقت شفيونتيك على انجاز أنيسيموفا، قائلة "من المؤكد أنها تلعب بشكل رائع. كما أنها قدمت أداء رائعا قبل ويمبلدون (حيث وصلت إلى نهائي دورة كوينز). إنها تجيد اللعب على العشب. بأسلوب لعبها، يناسبها هذا النوع من العشب. بالتالي سأكون أمام تحد. لم أشاهد الكثير (من مباريات أنيسيموفا)، وبالتالي، سأكتفي بالتحضير التكتيكي غدا (الجمعة)".