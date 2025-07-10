باريس : التحق الظهير الدولي الفرنسي تيو هرنانديز بالهلال السعودي لكرة القدم بعقد يمتد لثلاثة أعوام قادما من ميلان الإيطالي، وذلك وفق ما أعلن ناديه الجديد الخميس.

وكتب الهلال في صفحته على موقع أكس إن "الدولي الفرنسي في كتيبة الزعيم" و"يبدو رائعا بالأزرق" و"من ميلان إلى العاصمة الرياض، النجم الفرنسي تيو هرنانديز هلاليا"، في صفقة تمتد لثلاثة أعوام بحسب الهلال وقدرتها وسائل الإعلام الإيطالية بـ25 مليون يورو سيحصل عليها ميلان حيث لعب ابن الـ27 عاما خلال المواسم الستة الماضية.

ويشكل الانتقال إلى الدوري السعودي مخاطرة بعض الشيء بالنسبة لهرنانديز قبل عام من مونديال 2026، لكن ذلك لا يعني أنه لن يسير على خطى لاعب الوسط نغولو كانتي الذي استدعي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لكأس أوروبا 2024 رغم دفاعه عن ألوان نادي الاتحاد السعودي.

وقد يكون هرنانديز مدركا بأن لا خيار أمام مدرب فرنسا ديدييه ديشان سوى الاستعانة به، في ظل عدم توفر الظهير الأيسر الذي يمكنه منافسة ابن الـ27 عاما الذي خاض حتى الآن 38 مباراة بألوان "الديوك"، في هذا المركز باستثناء لوكا دينيي (أستون فيلا الإنكليزي).

ونتيجة انتقاله إلى إسبانيا مع عائلته وهو في الثانية من عمره، تأسس هرنانديز كرويا في أتلتيكو مدريد ولعب للفريق الرديف بين 2015 و2017 في فترة تخللها اللعب مع ألافيس على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم في 2017 إلى الجار اللدود ريال مدريد الذي أعاره موسم 2018 2019 إلى ريال سوسييداد.

واكتفى الفرنسي بخوض 23 مباراة بألوان النادي الملكي في كافة المسابقات، لكنه توج معه بدوري أبطال أوروبا عام 2018 وبمونديال الأندية والكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر الإسبانية عام 2017.

وفي تموز/يوليو 2019، التحق بميلان في طريقه لخوض 262 مباراة بألوان الفريق اللومباردي، سجل خلالها 34 هدفا ومرر 45 كرة حاسمة، محرزا معه لقب الدوري الإيطالي عام 2022 والكأس السوبر الإيطالية هذا العام.