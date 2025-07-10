بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : حققت الأميركية أماندا أنيسيموفا المفاجأة وبلغت النهائي الكبير الأول في مسيرتها، بعدما أقصت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بالفوز عليها 6 4 و4 6 و6 4 الخميس في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وبعدما كان وصولها إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس عام 2019 أفضل انجاز لها في البطولات الكبرى، حققت الأميركية البالغة 23 عاما والمصنفة 12 عالميا المفاجأة الكبرى في ويمبلدون وحرمت سابالينكا من خوض النهائي لأول مرة في ملاعب نادي عموم إنكلترا بعد التفوق عليها في مباراة استغرقت ساعتين و37 دقيقة.

وبذلك، ينتهي مشوار سابالينكا في نصف نهائي البطولة الإنكليزية في مشاركاتها الثلاث الأخيرة، بعدما أقصيت من هذا الدور عامي 2021 و2023 على يد التشيكية كارولينا بليتشكوفا والتونسية أنس جابر تواليا.

وفشلت البيلاروسية في بلوغ النهائي الكبير الثالث تواليا هذا الموسم والسابع في مسيرتها المتوجة بثلاثة ألقاب أحرزتها في أستراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 وفلاشينغ ميدوز عام 2024.