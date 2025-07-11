لوس انجليس (الولايات المتحدة) : وافق ديفن بوكر على تمديد عقده مع فريقه فينيكس صنز لمدة عامين في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ 145 مليون دولار، ما يجعلها قياسية في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين من حيث الراتب السنوي الذي سيبلغ 72.5 مليون دولار.

وقال مالك صنز مات إيشبيا في بيان "ديفين بوكر يشكل تجسيدا لفينيكس صنز، ويمثل أفضل ما في منظمتنا ومجتمعنا ومستقبلنا"، من دون التطرق إلى الأرقام.

وفي مقال نُشر مساء الأربعاء، ذكرت شبكة "أي أس بي أن" أن بوكر، البالغ 28 عاما والذي اختير في المركز الثالث عشر من قبل صنز في "درافت" 2015، وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة مع إيشبيا في لاس فيغاس.

بموجب هذه الصفقة، سيبقى بوكر في صنز حتى موسم 2029 2030 وسيصبح الأعلى دخلا سنويا في التاريخ، متفوقا على الصفقة التي أُبرِمت هذا الأسبوع وأبقت الكندي شاي غلجيوس ألكسندر لأربعة أعوام إضافية مع اوكلاهوما سيتي ثاندر، المتوج هذا الموسم باللقب، مقابل 285 مليون دولار.

وبلغ معدل بوكر، المشارك في مباراة كل النجوم "اول ستار" أربع مرات والحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين مع الولايات المتحدة، أكثر من 25 نقطة في المباراة الواحدة في كل من المواسم السبعة الماضية، وأصبح الموسم الماضي أفضل هداف في تاريخ صنز من حيث إجمالي النقاط المسجلة.

قاد صنز إلى نهائي الدوري عام 2021 قبل أن يخسر أمام ميلووكي باكس، وسيوفر استمراره الاستقرار لفريق يمر الآن بمرحلة انتقالية بعد موسم مخيب للآمال.

وكان لدى صنز أعلى رواتب في تاريخ الدوري بعد استثماره في كيفن دورانت وبرادلي بيل، لكنه فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) وأقال المدرب مايك بودنهولزر في نيسان/أبريل.

وأُدخِل دورانت، بطل الدوري مرتين، في صفقة تبادل مع هيوستن روكتس كجزء من اتفاق غير مسبوق شمل سبعة فرق وحصل بموجبه صنز على لاعبين مثل المبتدئ (روكي) من جنوب السودان خامان مالواتش (18 عاما) وديلون بروكس وجايلن غرين.