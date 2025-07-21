الرياض (السعودية) : تعاقد نادي القادسية السعودي لكرة القدم مع المهاجم الدولي الإيطالي ماتيو ريتيغي قادما من أتالانتا، وفقا لما أعلنه في بيان رسمي الإثنين من دون الإعلان عن التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

وكتب النادي السعودي على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) "لصفوف القادسية وصل ريتيغي فارس وبطل"، متابعا "قصة بدت من +بيرغامو+.. ومكملة في +الخُبر+".

ولجأ القادسية الى خدمات ريتيغي البالغ من العمر 26 عاما والمولود الأرجنتين لتعويض رحيل المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الذي أعلن رابع ترتيب الدوري في الموسم الماضي عن رحيله في وقت سابق وشكره على كل ما قدّمه للفريق.

وبدأ ريتيغي مسيرته الكروية في صفوف الناشئين بنادي ريفر بلايت الأرجنتيني، قبل انضمامه إلى الغريم بوكا جونيورز حيث خاض معه مباراة واحدة وأعاره الى استوديانتيس ثم تاييريس وتيغري، قبل بيعه الى جنوى الايطالي في مستهل موسم 2023 2024 في أولى محطاته الأوروبية.