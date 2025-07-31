مرسيليا : عاد المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ إلى صفوف مرسيليا الفرنسي لكرة القدم قادما من القادسية السعودي، وذلك بعد عام واحد فقط على مغادرته، وفقا لما أعلنه النادي الجنوبي الخميس من دون تحديد مدة العقد.

وكتب بطل فرنسا تسع مرات في حسابه الرسمي على موقع "اكس" أن "العملاق أوبا عاد من جديد إلى صفوف مرسيليا".

وغادر الغابوني مرسيليا بعد موسم ناجح في 2024، سجّل خلاله 30 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، محطما الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (34 هدفا)، لكن ذلك لم يمنع فريقه من احتلال مركز ثامن مخيّب للآمال في الدوري المحلي بدون بلوغ أي مسابقة أوروبية.

ويعود لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، أرسنال الإنكليزي، برشلونة الإسباني وتشلسي الإنكليزي السابق، إلى ملعب فيلودروم، وهو "مسرح يليق به" حسب تعبير ناديه القديم الجديد.

وأحرز "أوبا" بألوان القادسية 21 هدفا في 36 مباراة، منها 17 هدفا في الدوري المحلي ساعده من خلالها على احتلال المركز الرابع الموسم الماضي خلف حامل اللقب الاتحاد والهلال والنصر تواليا، كما بلغ معه المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك التي خسرها امام الاتحاد.