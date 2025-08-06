لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أفادت شبكة "إي أس بي أن" وموقع "ذي أثلتيك" بأن النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي غادر توتنهام الإنكليزي لكرة القدم نهاية الأسبوع الماضي، سيلتحق بنادي لوس أنجليس أف سي في صفقة قياسية بالنسبة للدوري الأميركي "أم أل أس" قدرها 26 مليون دولار.

وأعلن لوس أنجليس أف سي مساء الثلاثاء عن عقد مؤتمر صحافي لـ"إعلان هام" الأربعاء عند الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينيتش) والذي يبدو أنه سيكون للكشف عن انضمام سون.

وتوجّه نحو 40 من المعجبين باللاعب الكوري الجنوبي إلى مطار لوس أنجليس الدولي بعد نشر تقارير صحافية عن احتمال وصوله الثلاثاء، وذلك بهدف الحصول على توقيعه أو صورة له أو مجرد لمح نجمهم المفضل.

لكنهم لم يتمكنوا من رؤيته بعد مغادرته كوريا الجنوبية قبل بضع ساعات من الموعد المتوقع.

وقال المعجب جون كوون (19 عاما) لوكالة فرانس برس "سون مهم للغاية بالنسبة إلي. كنت أستيقظ في الخامسة أو السادسة صباحا لأشاهده يلعب في إنكلترا".

وأضاف "سيُغيّر الأمور هنا. لم نكن أنا ووالدي مهتمين بالدوري الأميركي لكرة القدم، والحال تغيّر بالفعل".

وكان كوون يرتدي قميص لوس أنجليس أف سي بلونيه الأسود والذهبي اشتراه صباح الثلاثاء، مطبوعا عليه اسم نجمه المفضل.

وأحرز سون 173 هدفا في 454 مع توتنهام خلال عشرة أعوام في الفريق اللندني.

وأكّد الجناح مغادرته الفريق في سيول الأسبوع الماضي بعد خوضه مباراته الأخيرة معه.