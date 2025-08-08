مونتريال : فاجأت الشابة الكندية فيكتوريا مبوكو منافستها اليابانية ناومي أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى بفوزها عليها 2 6 و6 4 و6 1 الخميس في نهائي دورة مونتريال للالف نقطة في كرة المضرب، لتحرز لقبها الاول على الإطلاق في دورات المحترفات "دبليو تي ايه".

وحرمت مبوكو (18 عاما) التي خاضت أول نهائي لها في دورات المحترفات، أوساكا من حصد لقبها الأول منذ بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2021، وتفوقت على ابنة الـ 27 عاما التي عانت لتسلق القمة من جديد بعد عودتها من إجازة الأمومة في أوائل عام 2024.

ومن المرتقب أن تتقدم مبوكو التي استهلت الموسم خارج المراكز الـ 300 الاولى في تصنيف اللاعبات المحترفات ثم استهلت الأسبوع في المركز 85، الى المركز 34 عالميا بعد هذا اللقب.

وتمكنت النجمة اليافعة التي تابعها حوالى 11 ألف متفرّج من إستغلال 8 من تسع فرص لكسر إرسال منافستها، لتحقّق فوزها الرابع في أسبوع واحد على متوّجات في الغراند سلام.

سبق لها أن أطاحت بالأميركية صوفيا كينن بطلة أستراليا المفتوحة في الدور الثاني ثم الاميركية الأخرى كوكو غوف المتوجة أخيرا ببطولة فرنسا المفتوحة في الدور الرابع، قبل أن تهزم الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون سابقا في نصف النهائي.

وقالت مبوكو "شعوري لا يصدّق الآن".

وأضافت "لا يمكن للكلمات أن تصف حقا كيف سار هذا اليوم".

خضعت مبوكو لصورة أشعة للمعصم الأيمن نتيجة إصابة تعرّضت لها في نصف النهائي، قبل أن تقلب تأخرها في المجموعة الأولى لتحقّق الفوز على إحدى بطلات طفولتها وتنال تصفيقا حارا من الجماهير.

وتابعت "أعتقد أن لحظة الفوز تلك ورؤية هذا الكم الهائل من الجماهير التي تشجعني هي تجربة لا تُصدق".

وأردفت "لم أكن لأتخيل يوما أن شيئا كهذا سيأتي فجأة. أعتقد أن هذا يُثبت أن أحلامك أقرب مما تظن".

بدأ اللقاء بتفوق واضح لأوساكا التي استخدمت خبرتها لفرض هيمنتها في مواجهة منافستها الشابة، بعد أن كسرت إرسالها مبكرا في طريقها للتقدم 3 0 قبل أن تستغل 22 خطأ مباشرا من مبوكو لتحسم المجموعة دون صعوبة تُذكر 6 2.

ردّت مبوكو بقوة في المجموعة الثانية حيث تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال سبع مرات، لكن إبنة الـ 18 عاما بدت في وضعية متقدمة عندما كسرت إرسال أوساكا لتتقدم 5 2.

وفيما كانت مبوكو تُرسل مع فرصة حسم المجموعة، ردّت اليابانية بكسر إرسال الكندية ثم قلّصت النتيجة في الشوط التالي، لكن شيئا لم يوقف رغبة النجمة اليافعة في حسم المجموعة وإحياء آمالها بالتتويج التاريخي.

بدا أن خسارة المجموعة ألقى بظلاله على معنويات أوساكا، حيث فرضت مبوكو تفوقها التام لتحسمها 6 1 لتحصد اللقب.

وعلقت أوساكا بعد المباراة "إنه أمر طريف. كنت ممتنة للغاية هذا الصباح. لا أعرف لماذا تبدلت مشاعري بهذه السرعة، لكنني سعيدة بخوض النهائي".

وأضافت بعدما بدت في غاية الحزن "أعتقد أن فيكتوريا لعبت بشكل رائع".