تورونتو (كندا) : أصبح بن شيلتون المصنّف السابع عالميا أول لاعب أميركي يحرز لقب إحدى دورات الماسترز في كندا منذ أكثر من عقدين بعد تغلبه على الروسي كارن خاتشانوف (16) بنتيجة 6 7 (7/5)، 6 4 و6 4 و7 6 (3/7) في نهائي دورة تورونتو للألف نقطة في كرة المضرب الخميس.

وسيتقدم إبن الـ 22 عاما مرتبة واحدة الى المركز السادس في التصنيف العالمي، متجاوزا النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز بـ 24 بطولة كبرى "غراندسلام".

وقال شيلتون الذي أصبح أول أميركي منذ أندي روديك يفوز بلقب دورة كندية منذ عام 2003 "إنه شعور جميل".

وتابع "لقد كان أسبوعا طويلا. لم يكن المشوار سهلا الى النهائي".

وأردف "لكن أفضل مستوياتي جاءت في الوقت الأهم".

بدوره، خسر خاتشانوف بعد لقاء دام ساعتين و45 دقيقة فرصة إحراز لقبه الثاني في دورات الماسترز بعد ستة أعوام على فوزه بدورة باريس بيرسي في 2018.

واستطاع شيلتون التحامل على أوجاع في عضلة الفخذ الرباعية اليمنى إذ ظهر في بعض الأحيان وهو يعاني من بعض الانزعاج، ليتقدم 3 0 في شوط كسر التعادل من المجموعة الثالثة والفاصلة ثم 5 2.

وحظي اللاعب العسراوي بأربع فرص لحسم اللقاء وبالفعل استطاع من الثانية حسم أحد أكبر ألقاب مسيرته.

وسجّل الاميركي 16 إرسالا ساحقا مستغلا إرسالاته القوية لتسطير فوز عاطفي مهم.

استهل الأميركي اللقاء بصورة مهزوزة بعد أن خسر إرساله ليتأخر 3 4 في المجموعة الإفتتاحية، الا أنه تمكن من معادلة النتيجة 5 5 قبل أن يحسم خاتشانوف المجموعة لمصلحته في شوط كسر التعادل.

وبدا خاتشانوف قريبا من امكانية حسم اللقاء عندما تقدم 3 2 في المجموعة الثانية، لكن شيلتون ردّ بقوة كاسرا إرسال منافسه لينتزع الأفضلية 5 4 في طريقه لحسمها 6 4 وفرض مجموعة ثالثة فاصلة.

ونوه شيلتون الذي توجه نحو والده براين وهو لاعب سابق في بطولات المحترفين "لقد كنت حاسما، وثابرت، وكان الأمر رائعًا، إنني في طور تطوير المزايا التي تساعدني في كرة المضرب وفي الحياة".

وأضاف "تمكن كارن من فرض ايقاعه علي، شعرتُ وكأن قطار يتجه نحوي. كانت الكرات تتجه نحوي بسرعة، لكنني تمكنتُ من تغيير هذا الاتجاه".