مانشستر (المملكة المتحدة) : توصل مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم إلى اتفاق بقيمة 99 مليون دولار (85 مليون يورو) للتعاقد مع المهاجم السلوفيني بنجامين شيشكو قادما من لايبزيغ الألماني، حسب ما أفادت الخميس عدة وسائل إعلام محلية.

وأعلنت "بي بي سي" و"أثلتيك" و"سكاي سبورتس" أن يونايتد سيدفع مبدئيا 89 مليون دولار للمهاجم البالغ 22 عاما، بالإضافة إلى 9.90 ملايين يورو كمكافآت.

وكان نيوكاسل المملوك للسعودية أعلن بدوره اهتمامه بالتعاقد مع السلوفيني ليحل بدلا من نجم هجومه السويدي ألكسندر إيزاك في حال رحيل الأخير إلى ليفربول بطل الدوري.

رغم ذلك، قرر شيشكو الفارع الطول (1.95 م) الانتقال إلى صفوف نادي "الشياطن الحمر" المتوّج بطلا لإنكلترا 20 مرة، على الرغم من غيابه عن المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل.

وسجل شيشكو خلال عامين بقميص لايبزيغ 39 هدفا في 87 مباراة في مختلف المسابقات، منها 13 هدفا و5 كرات حاسمة في البوندسليغا الموسم الماضي. على الصعيد الدولي، سجل لبلاده 16 هدفا في 41 مباراة دولية.

غاب عن مباراة فريقه الودية السبت ضد أتلانتا الإيطالي التي فاز فيها لايبزيغ 2 1.

ويعيد يونايتد بناء فريقه بعد حلوله في المركز الخامس عشر الموسم الماضي في "بريميرليغ" وهي أسوأ نتيجة له منذ 51 عاما، كما خسر أمام مواطنه توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).