لندن : انتقل المهاجم السلوفيني الدولي بنيامين شيشكو إلى صفوف مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى 2030، قادما من لايبزيغ الألماني بصفقة كبيرة مقدرة بـ99 مليون دولار، بحسب ما أعلن بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم 20 مرة السبت.

وقال صاحب أكبر عدد من الأهداف في البطولات الخمس الكبرى الموسمين الماضيين من بين اللاعبين تحت 23 عاما "تاريخ مانشستر يونايتد مميز جدا، لكن ما يحفزني هو المستقبل".

وفضل شيشكو الانضمام إلى يونايتد رغم غيابه عن المنافسات الأوروبية الموسم المقبل بعد موسم مخيب.

تابع اللاعب البالغ 22 عاما الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع ريد بول سالزبورغ النمسوي "عندما ناقشنا المشروع، كان واضحا أن كل شيء في مكانه لهذا الفريق، كي يتابع النمو وينافس مجددا على أهم الألقاب في وقت قريب".

أضاف شيشكو الذي كان مطاردا من نيوكاسل يونايتد الذي سيخسر على الأرجح مهاجمه السويدي ألكسندر أيزاك "أتوق كي أبدأ بالتعلم من روبن (المدرب البرتغالي أموريم) والتواصل مع زملائي الجدد لتحقيق نجاح ندرك قدرتنا على تحقيقه".

وسجل شيشكو الفارع الطول (1.95 م) خلال عامين بقميص لايبزيغ 39 هدفا في 87 مباراة في مختلف المسابقات، منها 13 هدفا و5 كرات حاسمة في البوندسليغا الموسم الماضي. على الصعيد الدولي، سجل لبلاده 16 هدفا في 41 مباراة دولية.

ويعيد يونايتد بناء فريقه بعد حلوله في المركز الخامس عشر الموسم الماضي في برميرليغ وهي أسوأ نتيجة له منذ 51 عاما، كما خسر أمام مواطنه توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

غابت عنه النجاعة الهجومية خلال الموسم الماضي، ما دفعه إلى ضم البرازيلي ماتيوس كونيا (84 مليون دولار) والكاميروني براين مبومو (87 مليون دولار).

قال مدير كرة القدم في يونايتد جيسون ويلكوكس "يمتلك بنيامين قدرة نادرة بين الإيقاع السريع والهيمنة الجسدية على المدافعين، ليشكل أحد أبرز المواهب الاستثنائية الصاعدة في كرة القدم".

أضاف "تابعنا مسيرة بنيامين عن قرب، وخلصت كل تحاليل البيانات إلى أنه يملك المتطلبات والشخصية للتألق مع مانشستر يونايتد".