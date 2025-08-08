سينسيناتي (الولايات المتحدة) : ودّعت المخضرمة الأميركية فينوس وليامس دورة سينسيناتي للألف نقطة لكرة المضرب من الدور الأول بخسارتها أمام الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 4 6 و4 6.

وهي المشاركة الثانية لوليامس (45 عاما)المتوجة بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى في غضون ثلاثة أسابيع، بعد عودتها إلى ملاعب الكرة الصفراء في دورة واشنطن (500 نقطة) في أول مشاركة لها بعد 16 شهرا من الغياب.

فازت وليامس بمباراتها في الدور الأول في واشنطن قبل أن تخسر أمام البولندية ماغدالينا فريخ 2 6 و2 6.

قالت الشقيقة الكبرى للبطلة سيرينا (43 عاما) بعد خسارتها في سينسيناتي رغم تقدمها في المجموعة الأولى 4 1 "استمتعت كثيرا بالمباراة، وكانت هناك بالتأكيد لحظات أتيحت لي فيها فرص كثيرة. أعتقد أنها (بوساس مانيرو) لعبت بشكل رائع. لا بد لي من الإشادة بها".

وأضافت "من الصعب عليّ أن أشعر بالحزن. أعلم أنني خسرت هذه المباراة لأني ببساطة، أحتاج إلى خوض المزيد من المباريات".

وتابعت "كان بإمكاني اللعب بشكل أفضل. لكن شعوري الجيد هو أنني حاولت بجدية. ليس الأمر أني لم أكن أعرف ما يجب فعله، بل أحتاج إلى مواصلة العمل".

شاركت وليامس في سينسيناتي للمرة الـ 11، وبلغت الدور نصف النهائي عام 2012، وفي مشاركتها الأخيرة عام 2023 خرجت من الدور الثاني أمام الصينية جنغ تشينوين.

صرّحت هذا الأسبوع أنها بعد مشكلة صحية خطيرة العام الماضي أدت إلى خضوعها لجراحة لإزالة أورام ليفية في الرحم، تتطلع للعودة إلى الملاعب بعدما تجاوزت هذه المحنة.

في المقابل، استعدت بوساس مانيرو، المصنفة 51 عالميا، بأفضل طريقة ممكنة قبل انطلاق بطولة فلاشينغ ميدوز في 25 الشهر الحالي.

قالت عن مواجهة وليامس "لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق. إنها أسطورة، وكان اللعب ضدها شرفا كبيرا"، واصفة فوزها الذي استغرق 87 دقيقة بـ "أشبه بالحلم".

وأضافت اللاعبة البالغة 22 عاما "لم أتخيل يوما أني سأواجه فينوس. كنت محظوظة بذلك. حاولت اللعب بقوة كبيرة، لكن لم أملك الإيقاع المناسب. كانت تضرب بقوة شديدة وحاولت التركيز".

لدى الرجال لدورات الماسترز ألف نقطة، بدأ البرازيلي جواو فونسيكا مشواره بفوز صعب على الصيني بو يونشاوكيتي 4 6 و6 2 و7 5.

ورغم ارتكابه 18 خطأ مباشرا، إلّا أن البرازيلي خرج منتصرا ليضع حدا لسلسلة هزائمه التي استمرت ثلاث مباريات في دورات الماسترز للألف نقطة.

أقرّ ابن الـ 18 عاما قائلا "عانيت كثيرا واخفقت في الكثير من الضربات، ولم أكن أشعر بأني بأفضل مستوى لي اليوم".

وأضاف "بقيت في أجواء اللقاء مؤمنا بأني سأجد الفرصة، وقد حصلت عليها. أنا سعيد جدا لاني وثقت بنفسي".