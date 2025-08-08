باريس : توصل ناديا ليل وباريس سان جرمان الفرنسيان الى اتفاق يقضي بانتقال حارس الأول لوكا شوفالييه الى صفوف بطل دوري أبطال أوروبا، كما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر مقرب من المحادثات الجمعة.

وكشف المصدر أن شوفالييه (23 عاما) سينضم الى فريق العاصمة الفرنسية بعقد لخمسة مواسم مقابل 40 مليون يورو (46.5 مليون دولار) على أن يخضع للفحص الطبي الجمعة قبل التوقيع رسميا مع بطل الدوري الفرنسي وأوروبا.

وتألق شوفالييه بشكل لافت مع ليل الموسم الفائت في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا حيث قاده لاحتلال المركز الخامس المؤهل لخوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

تواجد اسمه ضمن المرشحين لإحراز جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى ضمن الجوائز التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" على هامش حفل الكرة الذهبية.

ومن شأن التعاقد مع شوفالييه رسم علامة استفهام حول مستقبل الحارس الأساسي الإيطالي جانلويجي دوناروما مع نادي العاصمة بعد فشل الطرفين في التوصل الى اتفاق لتمديد عقد الأخير الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2026.

ولعب دوناروما الذي بات محط اهتمام العديد من الأندية الانكليزية، دورا مهما في احراز سان جرمان لقب المسابقة القارية الأم بفوزه الساحق على إنتر الإيطالي 5 0 في أيار/مايو. كما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري والكأس وكأس الأبطال.