كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وضمّت القائمة 30 اسماً، من بينها المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

كما ظهر على القائمة عدد من الأسماء، أبرزها الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان الذي يرى مراقبون أنه المرشح الأوفر حظاً للظفر بالجائزة، إضافة إلى اللاعب الشاب لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني.

ولطالما كان المهاجم المصري محمد صلاح من أبرز النجوم في الدوري الإنجليزي مع ناديه ليفربول، وسبق له أن ترشّح للجائزة.

وقد ساهم صلاح في تحقيق فريق "الريدز" لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2020، وللمرة العشرين في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي لمانشستر يونايتد في عدد مرات تحقيق اللقب، كما بلغ ليفربول نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الذي خسره أمام نيو كاسل بنتيجة (1-2).

وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر ترشيح صلاح لجائزة الكرة الذهبية، وكتب أحد المستخدمين عبر منصة فسيبوك بأن ترشيح صلاح يتضمن رسالة مفادها أن "الكرة الذهبية ليست حكراً على أوروبا".

أما حساب "محمد العنتبلي"، فرأى أن ترشيح صلاح يعني أن اللاعب المصري "يُثبت في كل سنة أنه ليس مجرد نجم، بل حالة استثنائية تكسر القواعد وتكتب التاريخ".

أما حكيمي، فكان واحداً من أهم اللاعبين في باريس سان جيرمان الذين ساهموا في تحقيق الفريق رباعية تاريخية في الموسم الكروي الماضي (2024-2025)، تمثلت في الفوز بالدوري المحليّ، ودوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس فرنسا، وكأس الأبطال الفرنسية، كما بلغ نهائي النسخة الأولى الجديدة من مسابقة مونديال الأندية الذي خسره أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة (3-0).

وكتب أحد المستخدمين عبر منصة إكس إشادة بحكيمي، قائلاً إن أداءه فوق الملعب يجعله "قدوة للكرة المغربية ولجميع محبّيه".

"أشرف حكيمي،فخر المغرب والعرب نجم المستقبل والنجم الساطع في سماء الكرة العالمية، إبداعك وتألقك على أرض الملعب يجعلانك قدوة للكرة المغربية ولجميع محبيك."

والمرشح القوي للكرة الذهبية، مهاراتك الفنية وروحك القتالية تجعلانك أحد أفضل الاظهرة في العالم."

وهيمن باريس سان جيرمان، الذي خاض موسماً استثنائياً، على لائحة الترشيحات الأولية لجائزة الكرة الذهبية؛ إذ تضمنت القائمة، إلى جانب ديمبلي وحكيمي، سبعة لاعبين آخرين من الفريق، أبرزهم الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، والبرتغالي نونو منديش.

وتداول مستخدمون مقطع فيديو للمهاجم الإنجليزي هاري كين، يقول فيه إنه يتوقع أن يكون الفائز بالكرة الذهبية من فريق سان جيرمان، حاصراً المنافسة بين حكيمي وديمبيلي.

هاري كين 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 عن الكرة الذهبية.



"أعتقد أن لاعبًا من باريس سان جيرمان سيفوز بالكرة الذهبية."



ديمبيلي؟



كين: "أو أشرف حكيمي 🇲🇦 الذي قدم موسمًا رائعًا."

وشهدت قائمة المرشحين غياب أسماء بارزة كان المتوقع أن تكون ضمن القائمة، أو كانت حاضرة بشكل شبه دائم في السنوات السابقة، أبرزها الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الفائز بالكرة الذهبية في 2024، الذي تعرض لإصابة في أربطة الركبة أنهت موسمه قبل أوانه، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بالجائزة ثماني مرات آخرها في 2023، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج خمس مرات.

وتداول مستخدمون مقاطع فيديو تظهر أهداف ومهارات حكيمي، وتدعو للاستمرار في دعمه بمسيرته الكروية.

لنستمر في دعم نجمنا اشرف حكيمي

لنستمر في دعم نجمنا اشرف حكيمي💪🦁🇲🇦#HakimiBallondOr pic.twitter.com/dtVp1oR3cm — Hayat TUDERT🇲🇦🇲🇦 (@HayatToudert) August 8, 2025

وإلى جانب حكيمي، برز زميله في المنتخب المغربي، ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، الذي ظهر اسمه ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم، التي ضمّت 9 أسماء، أبرزها البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، والإيطالي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وظهر بونو بمستوى مميز بين الخشبات الثلاث الموسم الماضي، خصوصاً خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

وعلق أحد المستخدمين على منصة إكس، على ترشيح لاعبيْن مغربييْن لجائزة الكرة الذهبية، واصفاً إياهما بـ "أسدين من أسود المغرب".

وتضمنت اللائحة أربعة لاعبين من برشلونة الذي أحرز لقب الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر، من بينهم الشاب الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال، والمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا.

كما شملت اللائحة المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، وذلك للمرة الثامنة في مسيرته، بعدما توّج موسمه الأول مع ريال مدريد الإسباني بإحرازه جائزة الحذاء الذهبي لافضل هداف أوروبي.

وسيُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في 22 سبتمبر/أيلول المقبل.