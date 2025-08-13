سينسيناتي (الولايات المتحدة) : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا ثمن نهائي دورة سينسيناتي الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بتغلبه الثلاثاء على الصربي حمد ميدييدوفيتش 6 4 و6 4، فيما تأهلت الأميركية كوكو غوف الثانية في دورة السيدات الألف نقطة إلى الدور ذاته من دون أن تلعب ولم تستكمل مباراة كل من الألماني ألكسندر زفيريف والأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا بسبب الظروف المناخية.

ولم يواجه ألكاراس صعوبة في حسم اللقاء في ساعة و35 دقيقة في ظل أجواء مناخية حارة، ضاربا بذلك موعدا في الدور المقبل مع الإيطالي لوكا ناردي الفائز على التشيكي ياكوب منشيك (17) 6 2 قبل انسحاب الأخير من المجموعة الثانية بسبب المرض عندما كان متأخرا 1 2.

وقال الإسباني بعدما حقق فوزه الخمسين لهذا الموسم "ميدييدوفيتش لا يحب الركض كثيرا، بالتالي حاولت أن أجبره على التحرك بأكبر قدر ممكن. لكن الأمر كان صعبا في ظل كثرة تحليق الكرة وسرعة تسديداته. حاولت الدفاع بطريقة جيدة".

وأضاف الفائز بخمس بطولات كبرى والذي حقق الثلاثاء انتصاره الثالث عشر تواليا في دورات ماسترز الألف نقطة (توج بلقب دورتي مونتي كارلو وروما فيما غاب عن دورتي مدريد وتورونتو)، أنه "سعيد حقا لتمكني من تحقيق الفوز بعد مباراة صعبة جدا".

وأردف "الموسم طويل جدا وفي نصف مبارياتك على الأقل لا تشعر بحال جيدة (جسديا). لكن عليك أن تحافظ على تفاؤلك وأن تقدم أفضل أداء لك في يوم المباراة. أنا فخور بذلك. إنه هدف الموسم" الذي يستكمله في بطولة فلاشينغ ميدوز حيث يسعى إلى لقبه الثاني في آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد أول عام 2022، وبالتالي تعويض خروجه المخيب الموسم الماضي من الدور الثاني.

وكان الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا على بعد شوط إرسال واحد من حسم مباراته مع الأميركي براندون ناكاشيما بعد فوز بالمجموعة الأولى 6 4 وتقدمه في الثانية 5 4 قبل أن تتوقف بسبب خطر حصول عاصفة رعدية.

والأمر ذاته حصل في مباراة الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة مع البولندية ماغدا لينيت، إذ وبعدما عوضت خسارتها المجموعة الأولى 6 7 (5 7) بفوزها في الثانية 6 3، اضطرت وصيفة بطلة العام الماضي ومنافستها على الخروج من الملعب للأسباب ذاتها، في حين أن المصنف خامسا الأميركي بن شيلتون، المتوج الخميس الماضي بلقب دورة تورونتو لماسترز الألف نقطة على حساب الروسي كارن خاتشانوف، وخصمه الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت لم يدخلا حتى أرض الملعب بعدما اتخذ المنظمون قرار تأجيل ما تبقى من مباريات.

وقلب الروسي أندري روبليف الحادي عشر تأخره أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين التاسع عشر إلى فوز 6 7 (5 7)) و7 6 (7 5) و7 5 بعد مباراة طويلة استمرت ثلاث ساعات و28 دقيقة.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في الشوطين الثاني والثالث من المجموعة الأولى التي حسمها بوبيرين بعد الاحتكام إلى شوط فاصل 7 5.

وسنحت أمام روبليف ثلاث فرص للكسر في الشوطين الأول والحادي عشر من المجموعة الثانية، لكنه لم ينجح في ترجمة أي منها، فاحتكم اللاعبان مجددا إلى شوط فاصل كانت الكلمة الأخيرة فيه هذه المرة للروسي 7 5.

غوف تتأهل من دون أن تلعب

وبلغ التنافس أشده في المجموعة الثالثة التي امتدت إلى ساعة و23 دقيقة وشهدت تسع فرص للكسر توزعت بين اللاعبين بواقع خمس للأسترالي وأربع للروسي، فنجح روبليف في ترجمة أهمها في الشوط الثاني عشر حاسما الشوط 7 5 وبالتالي المباراة.

ويواجه روبليف في ثمن النهائي الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا الفائز على الأميركي رايلي أوبيلكا 6 7 (4 7) و6 4 و7 5.

وبلغ ثمن النهائي أيضا خاتشانوف الرابع عشر في الدورة بفوزه على الأميركي جنسون بروكسبي من دون عناء 6 3 و6 3، ليلتقي الفائز من المباراة المؤجلة بين زفيريف وناكاشيما.

وتأهل أيضا التشيكي ييري ليهيتشكا الثاني والعشرون بفوزه على الأسترالي آدم وولتون 7 6 (7 5) و7 6 (7 3)، ليلتقي شيلتون أو باوتيستا أغوت.

وفي دورة السيدات الألف نقطة، بلغت غوف المصنفة ثانية عالميا ثمن النهائي من دون أن تلعب لانسحاب منافستها الأوكرانية دايانا ياستريمسكا (32) بسبب المرض.

وتواجه غوف (21 عاما) المتوجة باللقب عام 2023، في الدور المقبل الإيطالية لوتشيا برونزيتي التي أقصت اللاتفية يلينا أوستابينكو بالفوز عليها 1 6 و6 3 و6 4.

وكرّست غوف تفوّقها على ياستريمسكا بعدما كانت تخطتها في المواجهات الأربع الماضية، بينها اثنتان هذا العام في ويمبلدون ومدريد.

وتأهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المتوجة ببطولة ويمبلدون 2024 ورولان غاروس 2021، على حساب الأميركية إيفا يوفيتش 6 4، 3 6 و6 2،

وتلاقي كرايتشيكوفا في ثمن النهائي الإيطالية جازمين باوليني التاسعة التي حسمت مباراتها أمام الأميركية أشلين كروغر 7 6 (7 2) و6 1.

وواجهت الإيطالية مقاومة شرسة من الأميركية في المجموعة الأولى التي استمرت ساعة وثماني دقائق وكسرت خلالها كل لاعبة إرسال منافستها مرتين، قبل الاحتكام إلى شوط فاصل حسمته باوليني 7 2.

وانهارت كروغر في المجموعة الثانية، فلم تنجح بالحفاظ على إرسالها سوى مرة واحدة في الشوط الثاني 1 1، قبل خسارة الأشواط الخمسة التالية.