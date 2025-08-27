باريس : استدعى مدرب فرنسا ديدييه ديشان الأربعاء، مهاجم موناكو الجزائري الأصل ماغنيس أكليوش إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى، لخوض المباراتين ضد أوكرانيا وايسلندا الشهر المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتواجد لاعب الوسط أدريان رابيو ضمن التشكيلة وذلك على الرغم انه مُبعد من ناديه مرسيليا بسبب اشتباكه مع أحد زملائه.

في المقابل، لم تضم التشكيلة مهاجم ليفربول الجديد هوغو إيكيتيكيه المنتقل اليه بصفقة ضخمة من أينتراخت فرانكفورت الألماني، رغم بدايته الجيدة في صفوفه وتسجيله 3 أهداف في 3 مباريات حتى الان هذا الموسم.

وتلعب فرنسا مع أوكرانيا في فروكلاف (بولندا) في 5 أيلول/سبتمبر وتستضيف ايسلندا على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في 9 منه.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: لوكا شوفالييه (باريس سان جرمان)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (رين)

الدفاع: إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنكليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، ويليام صليبا (أرسنال الإنكليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، لوكا دينيي (أستون فيلا الإنكليزي)، تيو هرنانديز (الهلال السعودي)، لوكا هرنانديز (سان جرمان)، مالو غوستو (تشلسي الإنكليزي)

الوسط: مانو كوني (روما الإيطالي)، أدريان رابيو (مرسيليا)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، ديزيريه دويه (باريس سان جرمان)، كيفرين تورام (يوفنتوس الإيطالي)