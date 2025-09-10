شيكاغو : وقّع اللاعب الأسترالي جوش غيدي عقدا جديدا مع شيكاغو بولز ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفقا لما أعلنه النادي الثلاثاء.

ولم يكشف بولز عن تفاصيل الصفقة لكن شبكة "إي أس بي أن" أفادت أن العقد يمتد لأربع سنوات مقابل 100 مليون دولار أميركي وهو مضمون بالكامل.

وبلغ معدل غيدي الذي انضم الى بولز في حزيران/يونيو 2024 بصفقة تبادل مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، 14.6 نقطة و8.1 متابعات و7.2 تمريرات حاسمة و1.2 كرة مسروقة في المباراة الواحدة الموسم الماضي مع شيكاغو.

ويُعد مايكل جوردان الفائز باللقب ست مرات مع الفريق، اللاعب الوحيد في تاريخ بولز الذي بلغت معدلاته على الاقل 14 نقطة وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة في موسم واحد.

ولعب الأسترالي البالغ 22 عاما موسما واحدا مع فريق أديلاييد في دوري بلاده قبل أن يتم اختياره في المركز السادس ضمن درافت عام 2021 من قبل ثاندر، حيث أمضى معه ثلاثة مواسم كلاعب أساسي قبل أن ينتقل الى بولز بصفقة تبادل مقابل أليكس كاروسو.

وحقّق غيدي الموسم الماضي 30 ثنائية مزدوجة "دابل دابل" وهو الرقم الأعلى لأي لاعب بقميص بولز منذ جوردان في موسم 1988 1989، كما حقق ثاني أعلى رقم في فئة ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" في موسم واحد مع الفريق بسبعة بعد جوردان.

وسجّل الأسترالي 105 ثلاثيات مع بولز الموسم الماضي ليساعده على تسجيل رقم قياسي للنادي بـ 1271 ثلاثية.