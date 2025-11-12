برشلونة : أقفل رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جوان لابورتا الأربعاء، الباب أمام إمكانية عودة نجم الفريق السابق المخضرم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى كاتالونيا للدفاع عن ألوان بطل إسبانيا.

وفي مقابلة مع إذاعة كاتالونيا، كرر لابورتا ردا على سؤال حول رسالة ميسي الغامضة عقب زيارته المفاجئة لملعب كامب نو، رغبته في تنظيم "تكريم" للأرجنتيني البالغ 38 عاما، لكن على جماهير برشلونة ألا تُعلق آمالها على عودة أحد صناع أمجاد النادي.

وأوضح قائلا "لم تنتهِ الأمور كما كنا نتمناها. إذا كان هذا التكريم، بطريقة ما، قادرا على تعويض ما فات، فأعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا. لكن مع احترامي الكبير لميسي، ولجميع اللاعبين المحترفين في النادي كما الأعضاء، أعتقد أن التكهنات (حول عودته المحتملة كلاعب) غير واقعية".

وغادر ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، نادي طفولته بسبب الضائقةالمالية التي كان يرزح تحتها برشلونة، عام 2021 لينضم إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان بطل مونديال قطر 2022 صرّح على إنستغرام الأحد بأنه يريد "العودة" إلى كامب نو، "وليس فقط لوداعه كلاعب".

كما كرّر رغبته في العودة للعيش في برشلونة في مقابلة مع صحيفة سبورت الثلاثاء، بعد زيارته المفاجئة للملعب الكاتالوني الأسطوري الذي لا يزال قيد التجديد.

وقال لابورتا "لم أكن أعلم بقدومه، لكن سبوتيفاي كامب نو هو منزله. أعتقد أنها كانت لفتة صغيرة وعفوية وودية".