تورينو (إيطاليا) : حجز الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانيا عالميا وحامل اللقب أولى بطاقات الدور نصف النهائي لبطولة أيه تي بي الختامية لكرة المضرب، بفوزه السهل على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث 6 4 و6 3 الأربعاء في تورينو في الجولة الثانية من منافسات مجموعة "بيورن بورغ"، فيما أنعش الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الثامن آماله بفوزه الصعب على الأميركي بن شيلتون الخامس 4 6 و7 6 (9 7) و7 5.

في المباراة الأولى، لم يجد سينر أي صعوبة في تحقيق انتصاره السادس في 10 مواجهات مع زفيريف، والخامس تواليا بينها أربعة هذا الموسم.

واحتاج سينر البالغ من العمر 24 عاما الى ساعة و37 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني في النسخة الحالية بعد الاولى على أوجيه ألياسيم الإثنين، والثامن والعشرين تواليا على الملاعب الصلبة داخل قاعة، وهي الملاعب التي يفضلها.

قال عقب الفوز "كانت مباراة صعبة جدا، لكنني قدمت أداء ممتازا في الإرسال. ولأنني أعرف ساشا جيدا، اضطررنا لتغيير خطتنا التكتيكية المعتادة، ربما لم يكن تبادل الكرات طويلا، لكنني سعيد جدا بهذا الفوز".

وهي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها سينر المولود في سان كانديدو بأو أديج، المنطقة الناطقة بالألمانية في شمال شرق إيطاليا، نصف نهائي البطولة الختامية، بعدما خسر نهائي 2023 امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وتوج بلقب 2024 على حساب الأميركي تايلور فريتس محققًا خمسة انتصارات متتالية دون خسارة أي مجموعة.

وفشل زفيريف في الفوز على سينر منذ ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2023، وكان الرابع تواليا له على الإيطالي.

وكان زفيريف بحاجة إلى الفوز بمجموعتين متتاليتين لبلوغ دور الاربعة للبطولة التي توج بلقبها في عامي 2018 و2021.

سيخوض مباراة فاصلة مع أوجيه ألياسيم الجمعة لحجز البطاقة الثانية عن المجموعة.

أوجيه ألياسيم ينعش آماله

وأنعش الكندي آماله في التأهل بعدما قلب الطاولة على شيلتون 4 6 و7 6 (9 7) و7 5 في ساعتين و22 دقيقة محققا فوزه الاول في النسخة الحالية بعد خسارته أمام سينر 5 7 و1 6 الإثنين.

ويحتاج أوجيه الياسيم الى الفوز على زفيريف في الجولة الثالثة الاخيرة للحاق بسينر.

وهو الفوز الثاني لأوجيه ألياسيم على شيلتون في مباراتين جمعتا بينهما حتى الآن بعد الأول في دور الـ32 لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس العام الماضي.

وكان الأميركي صاحب الافضلية في المجموعة الاولى عندما كسر إرسال الكندي في الشوط الرابع وتقدم 3 1 وكان بإمكانه حسم نتيجتها في صالحه في الشوط التاسع والارسال بحوزته عندما كان متقدما 5 3، لكن الكندي الذي عانى من إصابة في ربلة الساق أمام سينر، رد له التحية مقلصا الفارق الى 4 5.

ونجح شيلتون في كسر ارسال اوجيه ألياسيم في الشوط العاشر وكسب المجموعة 6 4 في 36 دقيقة.

واشتدت المنافسة بين اللاعبين في المجموعة الثانية ونجح كل منهما في الحفاظ على ارساله حتى الشوط الثاني عشر (6 6) فتم الاحتكام الى شوط فاصل سيطر اللاعب الكندي على مجرياته في البداية حيث تقدم 3 0 و5 2 قبل ان ينجح الاميركي في ادراك التعادل 6 6، لكن أوجيه ألياسيم نجح في حسمه في صالحه 9 7 وبالتالي المجموعة في 61 دقيقة.

ولم تختلف الحال في المجموعة الثالثة الحاسمة وفرض التعادل نفسه حتى الشوط العاشر (5 5) قبل أن يكسر الكندي إرسال الأميركي في الشوط الثاني عشر ويحسم المجموعة في صالحه 7 5 في 46 دقيقة.

وقال أوجيه ألياسيم "بعد مجموعة أولى صعبة، تمكنت من التصدي لإرساله بشكل أفضل، كانت معركة ذهنية صعبة".

وأضاف اللاعب الذي بلغ المباراة النهائية لدورة باريس لماسترز الالف نقطة قبل أن يخسر امام سينر: "إنه لأمر مُجزٍ جدا بالنسبة لي، في نهاية عام رائع، أن أفوز بمباراة أخرى في بطولة أيه تي بي الختامية، بعد ثلاث سنوات من فوزي الأول".

وبات الكندي، البالغ من العمر 25 عامًا، بحاجة الى الفوز على زفيريف الجمعة لبلوغ نصف نهائي البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العام.