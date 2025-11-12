لندن : أعلن ولفرهامبتون، صاحب المركز العشرين الأخير في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الأربعاء تعيين الويلزي روب إدواردز مدربا جديدا له بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وترك إدواردز منصبه مدربا لنادي ميدلزبره، ثاني دوري التشامبيونشيب (الدرجة الثانية)، ليحل محل البرتغالي فيتور بيريرا الذي أُقيل من منصبه في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ويواجه المدرب الويلزي البالغ من العمر 42 عامًا والذي قاد لوتون تاون الى الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2023، مهمة صعبة لتمديد بقاء ولفرهامبتون في البريمرليغ لمدة ثماني سنوات.

وحصد ولفرهامبتون نقطتين فقط من أول 11 مباراة له في الدوري، وخسر تسع مرات فتراجع إلى المركز الاخير.

ويخوض إدواردز فترته الرابعة مع ولفرهامبتون بعد أن خاض معه 111 مباراة كلاعب (2004 2008)، بالإضافة إلى قضائه وقتا ممتعًا في نادي ميدلاندز كمدرب ومدرب مؤقت.

وقال الرئيس التنفيذي الصيني لولفرهامبتون جف شي: "أعرف روب جيدًا، وقد شهدت تطوره في وظائف مختلفة".

واضاف "إنه شخص رائع، يعرف النادي جيدا، ويعرف المدينة والجماهير، وهو موهوب جدا. عندما كان مدربا للشباب هنا، أظهر وعيا تكتيكيا، ولكن بعد توليه مهام الفريق الأول، بدأ في بناء هويته وشخصيته وقيادته".

وقاد إدواردز ميدلزبره إلى المركز الثاني في الدرجة الثانية بفارق خمس نقاط عن المتصدر كوفنتري، قبل رحيله.

ويبتعد ولفرهامبتون بثماني نقاط عن منطقة الأمان.

وتابع شي "نحن بحاجة إلى تجديد النادي بأكمله بفلسفة مدرب جديد، يحمل هويته وأفكاره الخاصة، ويمكننا البناء على ذلك. نحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ النادي، وسيكون روب جزءا أساسيا من ذلك".

ورفض ميدلزبره في البداية عرضا للتخلي عن خدمات إدواردز الذي تعاقد معه في حزيران/يونيو الماضي فقط، لكن المدرب أعرب عن رغبته في الانتقال إلى مولينيو، وتم استبعاده من تشكيلة ميدلزبره في مباراته ضد برمنغهام (2 1) السبت بعد أن اتفق الناديان على تعويض قدره 3 ملايين جنيه استرليني (3.9 ملايين دولار).

سينضم إليه مساعده هاري واتلينغ بعد أن عملا معا في ميدلزبره.

وستكون أول مباراة لإدواردز مع ولفرهامبتون بعد فترة التوقف الدولية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، على أرضه ضد كريستال بالاس.

ويصل إدواردز إلى مولينيو مكلفا برفع معنويات الجماهير الغاضبة بعد أن انقلبت على بيريرا ودعوا شركة فوسون الصينية المالكة للنادي الى بيعه.

وكان بيريرا أنقذ ولفرهامبتون من الهبوط الموسم الماضي، وكان محبوبا لدى الجماهير في الأشهر الأولى من توليه المسؤولية، وغالبًا ما كان يحتفل بالانتصارات مع الجماهير في الحانات القريبة من ملعب مولينيو.