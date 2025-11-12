باريس : تُقام الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، الخميس والجمعة والسبت.

تُلقي وكالة فرانس برس الضوء على طريق تأهل المنتخبات قبل جولة من النهاية:

المجموعة الأولى:

(ألمانيا، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ)

لا يُمكن لأي منتخب التأهل من الجولة المقبلة، حيث تلعب ألمانيا (9 نقاط) مع لوكسمبورغ (0) التي انتهت آمالها بشكل رسمي فيما تلتقي سلوفاكيا (9) مع إيرلندا الشمالية (6).

المجموعة الثانية:

(سويسرا، كوسوفو، سلوفينيا والسويد)

يُمكن لسويسرا (10 نقاط) حسم تأهلها للمرة السادسة في حال فوزها على السويد (1) وعدم فوز كوسوفو (7) على سلوفينيا (3)، كما يمكنها التأهل أيضا في حال تعادلها وخسارة كوسوفو.

المجموعة الثالثة:

(الدنمارك، اسكتلندا، اليونان وبيلاروس)

لا يُمكن لأي منتخب التأهل من الجولة المقبلة، علما أن الدنمارك (10) واسكتلندا (10) حسما المركزين الأول والثاني.

المجموعة الرابعة:

(فرنسا، أوكرانيا، إيسلندا وأذربيجان)

يتأهل المنتخب الفرنسي (10 نقاط) حامل اللقب عامي 1998 و2018 في حال الفوز على نظيره الأوكراني (7).

المجموعة الخامسة:

(إسبانيا، تركيا، جورجيا وبلغاريا)

تتأهل إسبانيا (12 نقطة) بطلة كأس أوروبا في حال الفوز على جورجيا (3) وعدم فوز تركيا (9) على بلغاريا (0) التي ودّعت التصفيات. كما يُمكن أن تحسم التأهل في حال تعادلها وعدم فوز تركيا.

المجموعة السادسة:

(البرتغال، المجر، إيرلندا وأرمينيا)

يُمكن للمنتخب البرتغالي (10 نقاط) بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو حسم التأهل بعد الفوز على إيرلندا (4)، أو تعادلها معها في حال عدم فوز المجر على أرمينيا.

المجموعة السابعة:

(هولندا، بولندا، فنلندا، ليتوانيا ومالطا)

تتأهل هولندا (16) في حال فوزها على بولندا (13) الجمعة، علما أن ليتوانيا ومالطا غير قادرين على إنهاء التصفيات في أول مركزين.

المجموعة الثامنة:

(النمسا، البوسنة والهرسك، رومانيا، قبرص وسان مارينو)

تحسم النمسا (15 نقطة) المركز الأول عند الفوز على قبرص (8) السبت وعدم فوز البوسنة والهرسك (13) على رومانيا (10).

المجموعة التاسعة:

(النروج، إيطاليا، إسرائيل، إستونيا ومولدوفا)

تتأهل النروج (18 نقطة) إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 1998 بفوزها على إستونيا (4) وعدم فوز إيطاليا (15) على مولدوفا (1) الخميس.

عموما، يُقَرّب الفوز على إستونيا منتخب النرويج كثيرا من حجز بطاقته، نظرا لتفوّقه الكبير في فارق الأهداف على حساب إيطاليا المتوّجة باللقب أربع مرات.

المجموعة العاشرة:

(بلجيكا، مقدونيا الشمالية، ويلز، كازاخستان وليختنشتاين)

تتأهل بلجيكا في فوزها على كازاختسان الخميس، فيما تبقى البطاقة الثانية بين مقدونيا الشمالية وويلز.

المجموعة الحادية عشرة:

(إنكلترا، ألبانيا، صربيا، لاتفيا وأندورا)

سبق أن حسمت إنكلترا تأهلها من المجموعة، فيما تبحث أندورا عن حسم المركز الثاني المؤهل إلى الملحق في حال فوزها على أندورا وخسارة صربيا أمام إنكلترا.

المجموعة الثانية عشرة:

(كرواتيا، الجمهورية التشيكية، جزر فارو، مونتينيغرو، الجبل الأسود)