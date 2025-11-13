تورينو (إيطاليا) : أبقى الأسترالي أليكس دي مينور المصنف سابعا عالميا على حظوظه قائمة في بلوغ نصف نهائي بطولة أيه تي بي الختامية لكرة المضرب في تورينو، بفوزه على الأميركي تايلور فريتس بمجموعتين 7 6 (7 3) و6 3، ما شرّع باب نصف النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراس الاول حتى قبل أن يلعب.

وحقق دي مينور (26 عاما) في محاولته السادسة انتصاره الأول في إحدى مباريات بطولة "ايه تي بي" التي تجمع أفضل 8 لاعبين في العام.

قال دي مينور "لقد تمكنت أخيرا من الفوز بمباراة هنا (...)، سأحاول الاسترخاء وأرى ما سيحدث الليلة".

وودّع فريتس الذي فاز على الإيطالي لورنتسو موزيتي بعد خسارته أمام ألكاراس في مباراتيه الاوليين في تورينو، البطولة من دور المجموعتين على غرار ما حصل معه في مشاركتيه السابقتين.

واحتاج دي مينور للفوز بمجموعتين للحفاظ على فرصه بالتأهل من مجموعة "جيمي كونورز"، وبات بحاجة لفوز ألكاراس على موزيتي في وقت لاحق ليضمن مقعده في نصف النهائي من بوابة المركز الثاني.

وسيحكم ألكاراس الضامن تأهله إلى دور الأربعة قبضته على صدارة المجموعة في حال فوزه على الإيطالي، والتربّع على صدارة التصنيف العالمي بنهاية الموسم للمرة الثانية في مسيرته.

في المقابل، في حال فاز موزيتي على المصنف أول عالميا فسيتأهل بدلا من دي مينور وينضم إلى مواطنه يانيك سينر، في انجاز تاريخي في البطولة حيث لم يسبق أن بلغ لاعبان إيطاليان معا الدور نصف النهائي.

وحقق دي مينور المتخصص على الملاعب الصلبة، انتصاره الثالث والأربعين هذا الموسم على هذا النوع من الأرضيات، وهو الرقم الأعلى في منافسات الرجال.

وكسر دي مينور ارسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الأولى، لكن فريتس الذي وصل إلى نهائي نسخة العام الماضي رد سريعا، قبل أن ينهار في الشوط الفاصل.