إيلاف من أبوظبي: تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في المنطقة العربية صوب ستاد محمد بن زايد بأبوظبي اليوم (الخميس) لمتابعة الموقعة الكروية الواعدة بالإثارة بين منتخبي الإمارات والعراق في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.

الملحق الآسيوي ليس سوى البداية للتأهل للملحق العالمي الذي ينافس عليه منتخبات من إفريقيا وأمريكا الجنوبية وممثلين باقي القارات، ولكن يمتلك المنتخب الإماراتي والعراقي الطموح المشروع والإرادة للاستفادة من هذه الفرصة الأخيرة للتأهل للمونديال.

موعد المباراة

موعد مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، هو اليوم (الخميس) 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، على ملعب محمد بن زايد، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق، الثامنة بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، وذلك من خلال تطبيق "TOD".

تاريخ المواجهات

لم ينتصر المنتخب الإماراتي على نظيره العراقي في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم منذ عام 2016 قبل مواجهتهما في ضمن المباراتين المؤهلتين إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026 يوم الخميس.

ويلتقي المنتخبان في مباراة الذهاب يوم الخميس على ملعب محمد بن زايد على أن يلعبا الإياب يوم الثلاثاء على ملعب "جذع النخلة" في البصرة العراقية.

وسبق للطرفين أن تلاقيا في 6 مباريات ضمن تصفيات بطولات كأس العالم 1986 في المكسيك و2018 في روسيا و2022 في قطر، فازت العراق في 3 مواجهات وفازت الإمارات في اثنتين وتعادلا في واحدة، ويعود آخر فوز للإمارات قبل 9 أعوام في مواجهات التصفيات.

وكانت أول مباراة بين المنتخبين في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 1986، حينها فاز العراق ذهاباً على ستاد راشد في دبي 3-2، سجل حسين سعيد ثنائية وهدف لحارس محمد بينما أحرز أهداف صاحب الأرض عدنان الطلياني.

مواجهة الإياب التي أقيمت على ستاد الملك فهد في الطائف، شهدت فوز الإمارات بثنائية فهد خميس وعدنان الطليان مقابل واحد من خليل علاوي.

تواجها مجدداً في دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2018، فازت الإمارات في الذهاب بهدفي أحد خليل وإسماعيل مطر في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي في عام 2016، قبل أن تخسر إيابا في ستاد عمّان الدولي بتوقيع أيمن حسين.

وقبل 4 أعوام تعادل المنتخبان 2-2 ضمن تصفيات مونديال 2022 على ستاد زعبيل في دبي بأهداف كايو كانيدو وعلي مبخوت وهدف محمد العكاس العكسي وأيمن حسين، فيما انتهت المباراة الثانية بفوز عراقي جلبه حسين علي.