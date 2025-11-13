لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أكد وكيل أعمال لاعب ارتكاز لوس أنجليس كليبرز برادلي بيل الأربعاء لقناة "إي إس بي إن" أن الأخير سيخضع لعملية جراحية لعلاج كسر في الورك، وسيغيب عن بقية موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأشار موقع القناة الرياضية إلى أن بيل الذي شارك ثلاث مرات في مباراة كل النجوم يأمل في العودة الى الملاعب بعد التعافي بشكل كامل.

وغادر بيل مباراة كليبرز ضد فينيكس صنز الأحد بسبب ألم في الورك، وصرح مدربه تايرون لو الاثنين أنه سيخضع لفحوصات بالأشعة التشخيصية وسيغيب عن مباريات عدة.

وانضم بيل إلى كليبرز في تموز/يوليو الماضي بعد موافقته على فسخ عقده مع صنز، ووقع عقدا لمدة عامين بقيمة 11 مليون دولار أميركي.

لكن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لم يشارك إلا في ست مباريات مع كليبرز، وغاب عن بعض المباريات بسبب إصابة في الركبة اليسرى وآلام في أسفل الظهر.