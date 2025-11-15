تورينو (إيطاليا) : ضرب الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف اول عالميا موعدا ناريا مع الإيطالي يانيك سينر الثاني وحامل اللقب في نهائي بطولة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب بعد فوز الاول على الكندي فيليكس اوجيه ألياسيم الثامن 6 2 و6 4 والثاني على الأسترالي أليكس دي مينور 7 5 و6 2 السبت في تورينو ضمن الدور نصف النهائي.

ويتفوّق الإسباني البالغ 22 عاما في مواجهاته عموما مع سينر بنتيجة 10 انتصارات مقابل خمس هزائم، كما فاز في أربع من المباريات الخمس بينهما هذا الموسم، مع العلم أن جميع هذه المواجهات جاءت في نهائي بطولات، من بينها رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية ضمن الغراند سلام.

أما تفوّق سينر الوحيد هذا العام فكان في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، لكنه خسر منازلة ستبقى خالدة في الأذهان أمام ألكاراس بعدما فرّط بتقدمه بمجموعتين في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في حزيران/يونيو.

قال ألكاراس عن المواجهة المنتظرة أمام جمهور إيطالي متحمس "ستكون المباراة صعبة للغاية. المستوى الذي يمكننا تقديمه مرتفع للغاية، وفي كل مرة نواجه بعضنا البعض، أعتقد أننا نرفع مستوانا إلى القمة".

واضاف الإسباني الذي بلغ النهائي الحادي عشر هذا الموسم، مازحا "حسنا، أتوقع أن يهتف لي ثلاثة أو أربعة أشخاص على الأقل من الجمهور".

وتابع "من الواضح أن الجمهور سيهتف له، لكنني سأحاول التركيز بشدة على أدائي وعلى ما عليّ فعله".

ويدخل ألكاراس إلى المواجهة النهائية الأحد بضغوطات أقل بعدما حسم صدارة التصنيف العالمي بمجرد وصوله إلى نصف النهائي في تورينو، لكنه يدرك أن الفرصة سانحة له لإحراز لقب هذه البطولة للمرة الأولى في مسيرته والتتويج أيضا بلقبه التاسع هذا العام والـ 25 في مسيرته.

وكان ألكاراس قد ودّع المسابقة من الدور الاول العام الماضي.

ولم يستطع أوجيه ألياسيم الذي يعد من أبرز اللاعبين في دورات داخل القاعة حيث فاز بسبعة من ألقابه الثمانية فيها، مضاهاة ألكاراس الذي احكم قبضته على المجموعة الاولى بعد كسر إرسال الكندي في الشوط الرابع من المجموعة الأولى.

وسرعان ما حسم ألكاراس المجموعة بكسر إرسال أوجيه ألياسيم مرة أخرى، لكنه عانى قليلا في المجموعة الثانية بعدما رفع منافسه من مستواه.

لكنّ ألكاراس حافظ على هدوئه بعد تعادل النتيجة 4 4، لكسر إرسال منافسه في طريقه لحسم المجموعة فالمباراة.

"مواجهة ألكاراس مختلفة"

وقال سينر عقب نهاية اللقاء عن مواجهة ألكاراس "بصراحة، كل مواجهة مع ألكاراس مختلفة. رأينا ذلك في روما وباريس، وحتى لو كانت الأرضية ذاتها (ملاعب ترابية)، فإن الأمور قد تتغير".

وتابع "نهائي آخر، لقد كان عاما رائعا بالنسبة لي. أتطلع إلى الغد… وأيضا لمعرفة مستواي الحقيقي، ولكن في الوقت ذاته من الرائع قبل فترة الراحة أن أخوض هذه المواجهة".

وكسب سينر اليد الطولى في المجموعة الأولى في وقت متأخر بعدما كسر إرسال منافسه في الشوط الحادي عشر ليتقدم 6 5، ثم ما لبث أن حسم المجموعة على إرساله بعد ساعة وست دقائق.

وشكّل ذلك نقطة تحوّل رئيسة في مجرى المباراة حيث هيمن الإيطالي بشكل شبه تام على المجموعة الثانية ليحقّق فوزه الثالث عشر من 13 مواجهة جمعته بالأسترالي.

وكان دي مينور بلغ نصف النهائي بعدما حقق فوزا واحدا في ثلاث مباريات خلال دور المجموعتين.

ولم يخسر سينر إرساله في اربع مباريات خاضها في البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم للعام الحالي، في طريقه للنهائي.

وفاز سينر، الحائز على أربع بطولات كبرى، باجمالي 18 مجموعة خاضها في تورينو حيث هزم الأميركي تايلور فريتس في نهائي العام الماضي، محققا سلسلة من 30 انتصارا متتاليا في الملاعب الصلبة داخل القاعة.