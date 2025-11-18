بولونيا (إيطاليا) : أعلن الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنّف أول عالميا، انسحابه الثلاثاء من الدور النهائي لكأس ديفيس لكرة المضرب في بولونيا بسبب إصابة في ساقه اليمنى.

يأتي انسحاب ألكاراس قبل يومين فقط من المواجهة المرتقبة لبلاده أمام تشيكيا في الدور ربع النهائي.

وقال ألكاراس في حسابه على أكس "أنا آسف جدا لإعلان أنني لن أستطيع اللعب"، موضحا أنه يعاني من "وذمة (...) في الساق اليمنى" تعرّض لها في المباراة النهائية لبطولة "ايه تي بي" الختامية أمام منافسه التقليدي الإيطالي يانيك سينر الأحد.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الإسباني للعبة بأن ألكاراس انضم الاثنين إلى زملائه في بولونيا، حيث خضع للفحوصات الطبية التي أظهرت "إجهادا عضليا شديدا مع وذمة واضحة في أوتار الركبة اليمنى".

وأوضح الإتحاد الإسباني أن ألكاراس الذي أنهى عام 2025 بإحراز ثمانية ألقاب، منها اثنان في البطولات الأربع الكبرى، "سيعود إلى إسبانيا اعتبارا من الثلاثاء".

ويُشكّل غياب ألكاراس ضربة إضافية لمنظمي كأس ديفيس، ذلك بعد انسحاب أفضل لاعبَين إيطاليَين يانيك سينر المصنّف ثانيا ولورنتسو موزيتي الثامن في النسخة الأولى التي تقام على الأراضي الإيطالية بعد أن أقيمت لسنوات عدّة في ملقة.