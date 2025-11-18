لوس انجليس (الولايات المتحدة) : عزّز أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب صدارته للمنطقة الغربية في الدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) عقب فوزه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 126 109 الإثنين، فيما حقّق ديترويت بيستونز فوزه العاشر تواليا ليحصّن مكانه في صدارة المنطقة الشرقية.

ورفع ثاندر رصيده الى 14 فوزا مقابل خسارة واحدة، ذلك بفضل تألق الثنائي شيت هولمغرين صاحب الـ 26 نقطة وصانع اللعب الكندي شاي غلجيوس ألكسندر مع 23.

وحسم بطل الدوري المباراة مبكرا، بعد أن سجّل رقما قياسيا ذاتيا بدكّه سلة نيو أورليانز بـ 49 نقطة فقط في الربع الأول.

وأثبت أوكلاهوما مرة جديدة علو كعبه من الناحية الهجومية حيث تخطى ستة من لاعبيه عتبة العشر نقاط.

وتخطى غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الموسم الماضي، عتبة العشرين نقطة أو أكثر للمباراة الـ 87 تواليا.

وحده الأسطورة ويل تشامبرلاين يملك سجلا أفضل في هذه الفئة بعد أن سجّل 20 نقطة أو أكثر في سلسلتين قياسيتين من 92 و126 مباراة تواليا.

من جهة أخرى، كان جيريمياه فيرز أفضل مسجّل لبيليكانز بـ 24 نقطة لكنّ فريقه تلقى خسارته الـ 12 هذا الموسم.

ويتصدر أوكلاهوما على حساب دنفر ناغتس الثاني والذي تعرّض للهزيمة أمام شيكاغو بولز 127 130.

سجّل الصربي نيكولا يوكيتش 36 نقطة محرزا ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" أخرى لناغتس، لكنّ بولز تفوّق في مواجهة متقاربة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وفي ديترويت، عزّز بيستونز سلسلته بلا خسارة الى 10 بتخطيه بايسرز المتعثر 127 112.