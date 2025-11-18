إيلاف من واشنطن: كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن نظام جديد لتسريع منح التأشيرات لملايين الزوار المتوقع قدومهم إلى الولايات المتحدة لحضور نهائيات كأس العالم 2026، لكنها قالت إنه لا يزال من الممكن منع بعض المشجعين من دخول البلاد على الرغم من حيازتهم للتذاكر.

سيدفع نظام الفيفا لتحديد المواعيد، الذي أُعلن عنه في البيت الأبيض يوم الاثنين، حاملي تذاكر كأس العالم إلى صدارة طابور مقابلات التأشيرة. إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو أوضح أن تسريع الإجراءات لا يعني الدخول التلقائي.

قال روبيو: "تذكرتك ليست تأشيرة. إنها لا تضمن لك دخول الولايات المتحدة، بل تضمن لك موعدًا مُسرّعًا. ستخضع مع ذلك لنفس إجراءات التدقيق. سنجري نفس إجراءات التدقيق التي يخضع لها أي شخص آخر. الفرق الوحيد هنا هو أننا نُقدّمهم في قائمة الانتظار".

ويشير التحذير إلى أن المواطنين غير الأميركيين ضمن نحو مليون شخص اشتروا التذاكر بالفعل قد يجدون أنفسهم ممنوعين من دخول البلاد على الرغم من حيازتهم لتصاريح دخول صالحة للمباريات وتأمين مواعيد أسرع.

15 مليون شخص سيأتون إلى أميركا

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إن مسؤولي كأس العالم سيبيعون في نهاية المطاف ما بين 6 و7 ملايين تذكرة، وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي "سيكون لدينا ما بين خمسة وعشرة ملايين شخص يأتون إلى أمريكا من جميع أنحاء العالم".

حتى الآن، كان معظم الطلب محليًا: ستستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة في يونيو (حزيران) المقبل، وهي تُشكل غالبية حاملي التذاكر. إلا أن الفيفا أعلنت أن أشخاصًا من 212 دولة ومنطقة مختلفة قد اشتروا تذاكرهم بالفعل.

للتعامل مع هذا الارتفاع الكبير في الطلبات، صرح روبيو بأن وزارة الخارجية نشرت أكثر من 400 موظف قنصلي إضافي حول العالم، مما أدى في بعض الحالات إلى مضاعفة عدد موظفي السفارات. وقد أدت هذه الإجراءات بالفعل إلى خفض أوقات انتظار التأشيرات من عام إلى 60 يومًا أو أقل في حوالي 80% من الدول، وفقًا لروبيو.

في بلدان مثل البرازيل والأرجنتين، كان الحصول على موعد يستغرق أكثر من عام. أما الآن، فيمكنك الحصول عليه في أقل من شهرين، كما قال روبيو.

على صعيدٍ منفصل، هدد ترامب بنقل مباريات من المدن المضيفة التي يراها مُشكِلة، مُستهدفًا سياتل وعمدةها الاشتراكي الديمقراطي الجديد. ومن المُقرّر أن تستضيف المدينة ستّ مباريات.

قال ترامب: "إذا رأينا أن هناك بوادر أي مشكلة، فسأطلب من [رئيس الفيفا] جياني [إنفانتينو] نقل الحدث إلى مدينة أخرى. لدينا العديد من المدن التي ترغب في استضافة الحدث". وأضاف: "إذا رأينا أن هناك مشكلة في سياتل، حيث يوجد عمدة ليبرالي شيوعي متشدد للغاية... فسننقل الحدث إلى مكان يحظى فيه بالتقدير والأمان".

وقال الرئيس إنه سيكون على استعداد لنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وهي مدينة مضيفة أخرى، مشيرا إلى المخاوف بشأن الجريمة ومطالبة المسؤولين في كاليفورنيا بطلب المساعدة الفيدرالية على الفور.

قال ترامب: "أود إرسال الحرس الوطني، أو أي جهة ضرورية لمساعدتهم". وأضاف: "إذا ظهرت أي مشكلة، فسنتدخل قبل وقوعها. نريد أن نضمن أمنًا تامًا لإنفانتينو والفيفا وجميع الشخصيات البارزة التي ستتواجد هناك".

وصف ترامب البطولة بأنها "فرصة العمر" للبلاد. سبق للولايات المتحدة استضافة كأس العالم عام 1994. تنطلق نسخة 2026 في الصيف، وستكون الأولى التي تضم 48 منتخباً، بعد أن كانت 32 كما هو معتاد.



