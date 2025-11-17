برشلونة : يعود برشلونة أخيرا الى معقله ملعب "كامب نو" المُجدّد بمواجهة أتلتيك بلباو في 22 الحالي، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بعد عامين من مغادرته الموقتة، وفقا لما أعلن النادي الإثنين.

ومنذ إغلاق الملعب في أواخر موسم 2022 2023، اضطر العملاق الكاتالوني للعب على ملاعب أخرى، حيث قضى معظم هذه الفترة على الملعب الأولمبي في مونتجويك.

ويأتي افتتاح "كامب نو" بحلّته الجديدة بعد سلسلة من التأجيلات التي أخرّت الموعد المحدد بنحو عام، في أعقاب عملية تطوير بقيمة 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار أميركي) شابتها فوضى في أعمال البناء.

وجرى فتح الملعب لنحو 23 ألف مشجّع لمتابعة حصة تدريبية مطلع هذا الشهر كفعالية تجريبية ضمن عملية إعادة الافتتاح.

واضطر بطل إسبانيا لخوض مباراتين على ملعب "يوهان كرويف" المخصص للتدريبات والذي يتسع لستة آلاف متفرّج فقط، في الأسابيع الأولى من الموسم بعد عدم حصوله على التراخيص اللازمة للعودة إلى كامب نو، بسبب إجراءات السلامة.

وكان ملعب كامب نو قد شُيّد في عام 1957 بسعة تصل لـ99 ألف متفرّج.

وتخطّط إدارة النادي الكاتالوني لإضافة سقف للملعب، على أن يتم تركيبه في صيف 2027، أي بعد عام من الموعد المقرر سابقا لإنهاء المشروع.