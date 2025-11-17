بغداد : يعوّل منتخب العراق على مؤازرة جماهيره لتخطي الإمارات الثلاثاء في البصرة، ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، فيما يأمل الضيوف في تحسين أدائهم الدفاعي للانتقال إلى الدور التالي.

دعا رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال الجماهير إلى مؤازرة أسود الرافدين، وطالب جماهير نادي زاخو المعروفة بحضورها وتشجيعها مساندة العراق في ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لخمسة وستين ألف متفرج (الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش).

وكانت مباراة الذهاب انتهت الخميس بالتعادل 1 1 في أبوظبي، بهدف علي الحمادي المبكر (10)، قبل أن يعادل لوان بيريرا للإمارات بعد ثماني دقائق.

وقال لاعب العراق إيمار شير في تصريح لموقع الاتحاد العراقي "نشكر الجمهور الذي حضر إلى أبو ظبي ومؤازرتنا، الآن لدينا مباراة أهم لذلك نحتاج إلى دعمكم".

وشارك كل من المنتخبين مرة وحيدة في كأس العالم، العراق عام 1986 في المكسيك، والإمارات في النسخة التالية عام 1990 في إيطاليا.

ويخوض المتأهل الملحق العالمي المقرر في آذار/مارس، ويضم ممثلين عن إفريقيا (الكونغو الديموقراطية)، وأميركا الجنوبية (بوليفيا) وكونكاكاف (منتخبان) وأوقيانوسيا (كاليدونيا الجديدة)، لحسم بطاقتي تأهل الى كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 11 حزيران/يونيو وحتى 19 تموز/يوليو.

ويفتقد العراق خدمات خمسة من لاعبيه الأساسيين، بسبب الإصابات، فبعد ابراهيم بايش ويوسف الأمين ومنتظر الماجد الذين غابوا عن مباراة ابو ظبي، جاء الدور على المدافع ريبين سولاقا الذي أصيب قبل يوم من مواجهة الذهاب، ثم تأكد غياب علي الحمادي، صاحب هدف العراق في مرمى الإمارات.

واضطر المدرب الأسترالي غراهام أرنولد تعويض غياب الحمادي باستدعائه للمهاجمين عمار محسن من الدوري السويدي ومحمد جواد من القوة الجوية، الى جانب المدافع سعد ناطق من دهوك.

وتعد المباراة الثامنة بين المنتخبين في تصفيات المونديال، حيث فاز العراق ثلاث مرات مقابل مرتين للإمارات.

قال مدافع العراق ميرخاس دوسكي "جاهزون للقتال وسنبذل أفضل ما لدينا من امكانات. سنقدم هدية جميلة للجماهير من خلال التأهل للدور المقبل".

وكان العراق فاز على إندونيسيا 1 0 في الدور الرابع قبل أن يتعادل مع السعودية المضيفة من دون أهداف في جدة، ليحتل المركز الثاني وراءها بفارق عدد الاهداف المسجلة، فيما فازت الإمارات على عمان 2 1 قبل أن تخسر أمام قطر 1 2 في الدوحة.

معاناة الركلات الثابتة

في المقابل، تتمسك الإمارات بحظوظها في التأهل إلى الملحق العالمي، رغم أن التعادل ذهابا في أبوظبي وقبله الخسارة أمام قطر 1 2 في الدوحة في ملحق الدور الرابع ترك علامات استفهام حول الأداء الدفاعي ولاسيما في التعامل مع الكرات الثابتة.

وأقر الروماني كوزمين أولاريو مدرب الإمارات بمعاناة فريقه من الركلات الثابتة، ولاسيما أن آخر ثلاثة أهداف تلقاها مرمى "الأبيض" جاءت عبرها.

وقال أولاريو الذي استدعى غوستافو أليكس مدافع النصر إلى قائمة مباراة الثلاثاء "استقبلنا (في الذهاب) هدفا من ركلة ثابتة وتفوق العراق بشكل واضح في هذا الجانب. الآن لدينا مباراة في البصرة سنلعبها وسنؤمن بفرصنا للنهاية، والحظوظ رغم التعادل بقيت متساوية بين المنتخبين".

وتابع المدرب الروماني "علينا الذهاب إلى العراق والفوز هناك، أمامنا تحد كبير وخوض أصعب مباراة منذ تسلمي مهام تدريب الإمارات. يجب أن نتحلى فيها بالقوة والشجاعة والقتال خارج أرضنا".

وأثنى على الدعم الكبير لجمهور الإمارات في المباريات السابقة" الجمهور كان أجمل ما في مباراة العراق ونريد اسعاده".

ووفر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 8 طائرات خاصة لنقل المشجعين إلى العراق، علما أن حصة جمهور الفريق الضيف ستكون 8% من سعة ملعب البصرة الدولي.

ويفتقد "الأبيض" مجددا فابيو ليما هدافه في التصفيات برصيد 8 أهداف بسبب الإصابة.