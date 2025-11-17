سيدني : أوقعت قرعة كأس يونايتد 2026 لكرة المضرب الاثنين، المنتخب الأميركي، المصنف أول عالميا وبطل النسختين السابقتين، بقيادة كوكو غوف وتايلور فريتس، في مجموعة تضم إسبانيا والأرجنتين، ضمن منافسات البطولة المختلطة للفرق في أستراليا.

ويبدأ غوف وفريتس، المصنفان ثالثا وسادسا عالميا على التوالي، موسمهما الجديد في مدينة بيرث، حيث تقام النسخة الرابعة من البطولة بين 2 و11 كانون الثاني/يناير، استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن لاحقا في الشهر عينه.

في المقابل، يقود المنتخب الإسباني كل من خاومي مونار وجيسيكا بوساس مانيرو.

أما المصنف أول عالميا، كارلوس ألكاراس، فاختار خوض مباراة استعراضية في كوريا الجنوبية ضد غريمه الإيطالي يانيك سينر، ضمن تحضيراته لأولى بطولات الغراند سلام في الموسم.

وتبدأ اليابانية ناومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، موسمها أيضا في بيرث، حيث تمثل اليابان إلى جانب شينتارو موتشيزوكي، بطل ويمبلدون للناشئين عام 2019.

وأوقعت القرعة المنتخب الياباني في مجموعة قوية تضم بريطانيا، بقيادة جاك دريبر وإيما رادوكانو، واليونان التي يمثلها ستيفانوس تسيتسيباس وماريا ساكاري.

وتكتمل مجموعات بيرث بمنتخبات إيطاليا وفرنسا وسويسرا.

وفي سيدني، يقود البولنديان إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميا، وهوبرت هوركاتش، حملة الثأر من خسارة نهائي 2025 أمام الولايات المتحدة، ومن ألمانيا في نهائي 2024.

ويبدأ المنتخب البولندي مشواره في سيدني بمواجهة ألمانيا بقيادة ألكسندر زفيريف، وهولندا.

أما أستراليا، بقيادة أليكس دي مينور، فتقع في المجموعة الرابعة إلى جانب النروج بقيادة كاسبر رود، وتشيكيا التي تضم الصاعد ياكوب منشيك.

وتكتمل مجموعات سيدني بمنتخبات كندا وبلجيكا والصين.

وتتألف كل بعثة من ثلاثة لاعبين وثلاث لاعبات، وتُقام المنافسات بنظام المجموعات، حيث يتضمن كل لقاء مباراة فردية للرجال وأخرى للسيدات، إضافة إلى مباراة زوجي مختلط.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ويقام نصف النهائي والنهائي في سيدني، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 11 مليون دولار أميركي، إضافة إلى نقاط تصنيف للمحترفين والمحترفات.

* قرعة كأس يونايتد 2026:

بيرث

المجموعة الأولى: الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين

المجموعة الثالثة: إيطاليا، فرنسا، سويسرا

المجموعة الخامسة: بريطانيا، اليونان، اليابان

سيدني

المجموعة الثانية: كندا، بلجيكا، الصين

المجموعة الرابعة: أستراليا، تشيكيا، النروج