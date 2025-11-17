ميونيخ (ألمانيا) : عاود الظهير الدولي الكندي ألفونسو ديفيس تمارينه وإن كان جزئيا مع فريقه بايرن ميونيخ، بطل ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد ثمانية أشهر على الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في ركبته اليمنى مع منتخب بلاده، وفق ما أعلن العملاق البافاري الإثنين.

وقال بايرن على مواقع التواصل الاجتماعي إن ديفيس "خطا الخطوة التالية" و"شارك في جزء من تدريبات الفريق"، مرفقا المنشور بمقطع فيديو للاعب الكندي البالغ 25 عاما وهو مبتسم قبل نزوله إلى أرض الملعب.

وكان المدرب البلجيكي لبايرن فنسان كومباني في استقبال ديفيس بصحبة اللاعبين الذين بقوا في بافاريا خلال النافذة الدولية الحالية.

واستأنف ديفيس الركض في أوائل آب/أغسطس، ثم تدرب مع الكرة في أوائل أيلول/سبتمبر، في إطار عملية التعافي من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى تعرض له أواخر آذار/مارس خلال نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وقال كومباني الشهر الماضي إن "الطاقم الطبي وألفونسو ديفيس يقومان بعمل رائع معا في الوقت الحالي. كنت أتمنى في البداية أن يعود في أوائل كانون الثاني/يناير، لكن الوضع الحالي قد يسمح له بالعودة قبل ذلك بقليل. إذا تمكن من خوض بعض المباريات في كانون الأول/ديسمبر، فسيكون ذلك إنجازا مذهلا من الجميع".

ومن الآن وحتى العطلة الشتوية التقليدية، يخوض بايرن ثماني مباريات: خمس في الدوري، اثنتان في دوري أبطال أوروبا (إحداهما خارج أرضه ضد أرسنال الإنكليزي في قمة الجولة الخامسة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر)، ومباراة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.