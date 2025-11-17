امستردام : بلغ المنتخب الهولندي لكرة القدم نهائيات كأس العالم للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعدما أكرم وفادة ضيفه الليتواني برباعية نظيفة الإثنين في أمستردام في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل لاعب وسط ميلان الإيطالي تيجاني رايندرس (16) ومهاجم ليفربول الانكليزي كودي خاكبو (58 من ركلة جزاء) ولاعب وسط أستون فيلا الانكليزي تشافي سيمونز (60) وزميله في النادي دونيل مالن (62) الأهداف، فحسم منتخب "الطواحين" صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة بفارق 3 نقاط امام مطارده المباشر منتخب بولندا الذي تغلب بصعوبة على مضيفه المالطي 3 2.

وكانت هولندا بحاجة الى التعادل فقط للحاق بركب المتأهلين الى العرس العالمي الذي سقطت في مباراته النهائية ثلاث مرات (1974 و1978 و2010).

وكانت هولندا التي تأهلت للمرة الثانية تواليا بعدما غابت عن نسخة 2018 في روسيا، صاحبة الافضلية منذ البداية باحثة عن افتتاح التسجيل مبكرا وكادت تفعلها عبر خاكبو برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للاعب وسط برشلونة الاسباني فرينكي دي يونغ لكن الحارس إدفيناس غيرتموناس أبعدها بيديه (11).

وسدد مالن كرة قوية من داخل المنطقة بين يدي غيرتموناس (13).

وأثمر ضغط هولندا هدفا عندما قطع دي يونغ كرة للمدافع أرتيميوس توتيسكيناس عند مشارف المنطقة وهيأها إلى رايندرس المتوغل داخلها، فسددها بيمناه على يمين الحارس الليتواني (16).

وهو الهدف الثاني لرايندرس في ثماني مباريات في التصفيات.

وانبرى الهداف التاريخي لهولندا مهاجم كورينثيانز البرازيلي ممفيس ديباي الى ركنية تابعها القائد قطب دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك برأسه وأبعدها غيرتموناس بيديه من خط المرمى (18).

وكاد رايندرس يفعلها ثانية بتسديدة رائعة بخارج قدمه اليمنى من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن الى خارج الملعب (31)، وأخرى من مسافة قريبة لمدافع أرسنال الانكليزي يوريان تيمبر من مسافة قريبة اثر تمريرة من خاكبو مرت بين ساقي الحارس وأبعدها المدافع توتيسكيناس قبل ان تتجاوز خط المرمى (39).

وكانت ليتوانيا قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل من أول محاولة لها في المباراة عندما استغل توماس كالينوسكاس كرة رأسية أبعدها مدافع مانشستر سيتي الانكليزي نايثن آكيه داخل المنطقة، فسددها "على الطاير" بين يدي حارس مرمى برايتون الانكليزي بارت فيربروخن (53).

وحصلت هولندا على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" اثر لمسة يد على المدافع توتيسكيناس بعد رأسية لمدافع مانشستر يونايتد الانكليزي ماتيس دي ليخت، فانبرى لها خاكبو بيمناه على يسار الحارس (58).

وعزز سيمونز بالثالث عندما تلقى كرة من ديباي داخل المنطقة، فتلاعب بالدفاع الليتواني بتمويه جسدي قبل أن يسددها قوية من مسافة قريبة على يمين الحارس (60).

وأضاف مالن الرابع من هجمة مرتدة سريعة انطلق على اثرها من منتصف الملعب اثر تمريرة من رايندرس، فتلاعب بمدافع وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها داخل المرمى (62).

وأهدر المدافع البديل ماركاس بينيتا فرصة تقليص الفارق برأسية من مسافة قريبة والمرمى مشرع أمامه فلعبها فوق العارضة (69).

وفي المجموعة ذاتها، حقق بولندا فوزا صعبا على مضيفتها مالطا 3 2.