مدريد : احتفل برشلونة حامل اللقب بعودته الى ملعبه الشهير "سبوتيفاي كامب نو" بفوز ساحق على ضيفه أتلتيك بلباو 4 0 السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (4) وفيران توريس (45+3 و90+1) وفيرمين لوبيس (48) الأهداف.

وهي المرة الاولى التي يلعب فيها برشلونة على ملعبه الشهير منذ ايار/مايو 2023 حيث أغلق لعامين ونصف العام من أجل إتمام أعمال تحديثه وزيادة سعته الجماهيرية الى 105 الاف.

وأطلق برشلونة الألعاب النارية قبل المباراة وبعدها، حيث امتلأت المدرجات الثلاثة التي كانت مفتوحةً لأكثر من 45 ألف مشجع. وعلى الرغم من الأسعار الباهظة، نفدت تذاكر المباراة تقريبًا.

ويأمل برشلونة في إتاحة المزيد من المقاعد بحلول عام 2026، والوصول إلى سعة الملعب الكاملة البالغة 105 الاف متفرج في الموسم المقبل.

"في ذاكرتي الى الأبد"

وقال ليفاندوفسكي لقناة "برشلونة وان": "كان اليوم يوما مميزا، ليس لي وحدي، بل للجميع. ولهذا السبب، أنا سعيد جدا بتسجيلي الهدف الأول، بالعودة إلى كامب نو".

وأضاف "لديّ خبرة واسعة في اللعب في ملاعب مختلفة، لكن هذه المباراة مميزة. أنا فخور جدًا بنفسي وبالفريق لأننا قدمنا أداءً رائعًا اليوم وفزنا. أعتقد أن هذا الهدف الأول لي سيبقى في ذاكرتي للأبد".

وتابع "شعرتُ قبل يومين أو ثلاثة أيام، عندما عدتُ من المنتخب الوطني إلى النادي، بمشاعر خاصة، بأن شيئًا مميزًا سيحدث. نعلم جميعًا أن هذه المباراة ستبقى في أذهاننا على المدى الطويل".

وأشاد المدرب الالماني لبرشلونة هانزي فليك فليك بمهاجم بايرن ميونيخ الالماني السابق، وقال للصحافيين: "إنه لاعب، عندما تتاح له الفرصة، من الطبيعي أن يسجل بنسبة 100% تقريبًا".

وأضاف "كان من المهم جدًا اليوم أن نسجل مبكرًا، لأن ذلك يمنحنا الثقة التي نحتاج اليها".

ووجه النادي الكاتالوني إنذار شديد اللهجة الى مضيفه تشلسي الانكليزي الذي سيلاقيه الثلاثاء المقبل في لندن في الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وواصل برشلونة صحوته منذ خسارته امام غريمه التقليدي ريال مدريد 1 2 في مدريد في المرحلة العاشرة، وحقق فوزه الثالث تواليا والعاشر هذا الموسم.

ورفع رجال فليك رصيدهم الى 31 نقطة بالتساوي مع النادي الملكي لكنهم انتزعوا منه الصدارة مؤقتا بفارق الاهداف قبل مواجهة الاخير لمضيفه إلتشي الأحد.

وخاض برشلونة المباراة في غياب أبرز ركائزه الاساسية الهولندي فرينكي دي يونغ (الايقاف)، الانكليزي ماركوس راشفورد (المرض) وغافي وبيدري (الاصابة)، فيما استعاد خدمات حارس مرماه جوان غارسيا الذي لعب أساسيا، والبرازيلي رافينيا الذي دخل في الدقيقة 81 مكان داني أولمو، بعد تعافيهما من الإصابة.

ضغط سريع

وضغط برشلونة بقوة منذ البداية وافتتح التسحيل عبر قائده ليفاندوفسكي بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة (5) رافعا رصيده الى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم.

ورد الضيوف عندما توغل نيكو وليامس داخل المنطقة وسدد كرة في الزاوية اليسرى البعيدة مرت بجوار القائم (12).

وكاد فيرمين يفعلها من انفراد داخل المنطقة لكن كرته ارتدت من أوناي سيمون وتهيأت امام أولمو خارجها فسددها بجوار القائم الايمن (20).

وكان أوناي غوميس قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل براسية من مسافة قريبة فوق العارضة (39)، وتسديدة للاعب نفسه فوق الخشبات الثلاث (39).

واقترب نيكو وليامس من التعادل بتسديدة من مسافة قريبة اثر تمريرة من يوري برشيش مرت بجوار القائم الايمن (41).

وعزز توريس تقدم برشلونة عندما تلقى كرة طويلة خلف الدفاع من جمال فانطلق منفردا وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها زاحفة بيسراه داخل المرمى (45+3).

وأمَّن فيرمين فوز أصحاب الارض بتسجيله الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني اثر تلقيه كرة داخل المنطقة من إريك غارسيا فسددها قوية بيمناه على يسار سيمون (48).

وتلقى أتلتيك بلباو ضربة موجعة بطرد لاعبه أويهان سانسيت اثر تدخل قوي على فيرمين (54).

وأنقذ الحارس غارسيا مرماه من هدف محقق بإبعاده رأسية لداني فيفيان من مسافة قريبة الى ركنية (80).

وكاد رافينيا يفعلها بعد ثوان من دخوله عندما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الايمن (83)، وأخرى لجمال من داخل المنطقة أبعدها الحارس سيمون الى ركنية (85).

وختم توريس المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتمريرة من جمال أيضا كانت خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها داخل المرمى (90+1).

وانتزع سلتا فيغو فوزا ثمينا من مضيفه ألافيس بهدف وحيد سجله قائده ياغو أسباس (55 من ركلة جزاء).

وصعد سلتا فيغو الى المركز العاشر برصيد 16 نقطة مقابل 15 لالافيس الذي تراجع الى المركز الثاني عشر.