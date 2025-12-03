برشلونة : سيغيب لاعب الوسط الدولي داني أولمو عن صفوف برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لمدة شهر جراء اصابته بخلع في كتفه في الفوز على أتلتيكو مدريد، وفق ما أفاد الأربعاء النادي الكاتالوني.

وقال برشلونة حامل اللقب في بيان "أصيب أولمو بخلع في كتفه الأيسر خلال مباراة الأمس (الثلاثاء) ضد أتلتيكو مدريد".

وأضاف "بعد الفحوص التي أجريت، تم اختيار علاج تحفظي. مدة التعافي التقريبية شهر واحد".

وتعرض اللاعب الدولي البالغ 27 عاما للاصابة بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65 اثر سقوطه أرضا على كتفه خلال الفوز على نادي العاصمة 3 1، في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة عشرة الثلاثاء.

وغادر أولمو الملعب من دون أن يتمكن من الاحتفال بهدفه ليحلّ فيران توريس بدلا منه.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 37 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد، ولكن مع مباراة أكثر.

وتأتي هذه الاصابة لتعقد مسيرة أولمو الذي سبق له أن عانى من إصابات متعددة منذ انضمامه إلى العملاق الكاتالوني عام 2024 قادما من لايبزيغ الألماني.