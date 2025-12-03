سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) : صدَّ أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، انتفاضة قوية لمضيفه غولدن ستايت ووريرز وحقق فوزه الثالث عشر تواليا عندما تغلب عليه 124 112 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكعادته فرض النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الموسم الماضي، نفسه نجما للمباراة بتسجيله 38 نقطة وقاد حامل اللقب إلى انتصار رفع به رصيده إلى 21 فوزا مقابل خسارة واحدة فقط في صدارة المنطقة الغربية والدوري.

وكان أوكلاهوما سيتي في في طريقه الى تحقيق فوز ساحق بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 19 نقطة (63 44) على ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو.

وغاب عن ووريرز نجمه المخضرم ستيفن كوري (37 عاما) بسبب الإصابة، فيما خرج زميله المخضرم الآخر جيمي باتلر (36 عاما) مصابا في نهاية الشوط الأول.

لكن غولدن ستايت توهّج في الربع الثالث مسجلاً 44 نقطة مقابل 28 لضيوفه، فقلص الفارق الى ثلاث نقاط فقط (88 91)، بل وتقدم في بداية الربع الأخير.

لكن أوكلاهوما سيتي استعاد توازنه بعد ذلك، حيث سجّل غلجيوس ألكسندر وتشيت هولمغرين معًا 16 نقطة في اللحظات الحاسمة ومنحا فريقهما الفوز الثالث عشر تواليا وتحديدا منذ خسارته الاولى هذا الموسم عندما سقط امام مضيفه بورتلاند ترايل بليزرز 119 121 في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.