دورتموند (ألمانيا) : قاد الجزائري ابراهيم مازا فريقه باير ليفركوزن للثأر من بوروسيا دورتموند على خسارته امامه في الدوري الألماني لكرة القدم قبل ثلاثة أيام، وردّ له التحية باقصائه من ثمن النهائي مسابقة كأس المانيا بالفوز عليه 1 0 في عقر داره "سيغنال ايدونا بارك".

سجّل الدولي الجزائري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

وخسر ليفركوزن قبل ثلاثة أيام فقط أمام دورتموند في الدوري الألماني 1 2، ما أرجعه إلى المركز الرابع في الترتيب بفارق نقطتين عن منافسه الذي تقدم على حسابه إلى المركز الثالث.

ونجح ليفركوزن في افتتاح التسجيل بعد مجهود رائع لمازا الذي توغل في عمق منطقة الجزاء رغم المضايقة الدفاعية نجح في تسديد كرة صعبة وقوية في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس السويسري غريغور كوبيل (30).

وظنّ ليفركوزن انه ضاعف تقدمه عن طريق الفرنسي مارتن تيرييه لكن فيديو الحكم المساعد تدخل لإلغاء الهدف بداعي التسلل (60).

ولحق لايبزيغ بطل نسختي 2022 و2023 بليفركوزن بفوزه المريح على ماغديبورغ من الدرجة الثانية 3 1.

وجاء فوز لايبزيغ بعد أن قلب تأخره، إذ تقدم الفريق المغمور عبر العاجي سيلاس غناكا (11 من ركلة جزاء) قبل تهتز شباك بثلاثة أهداف للنمسوي كريستوف باومغارتنر (29 و54) والنروجي أنتونيو نوسا (19).

وانضم سانت باولي إلى قائمة المتأهلين باقصائه بوروسيا مونشنغلادباخ حامل لقب المسابقة ثلاث مرات بفوزه عليه 2 1.

وسجّل الهولندي مارتن كارس (43) ولويس اوبي (83) هدفي سانت باولي، والبوسني هاريس تاباكوفيتش (56) لمونشنغلادباخ.

تأهل هرتا برلين من الدرجة الثانية إلى الدور ربع النهائي أيضا بفوزه العريض على كايزرسلاوترن من الدرجة ذاتها 6 1.

ويطمح بايرن ميونيخ حامل لقب المسابقة 20 مرة (رقم قياسي) الأربعاء إلى بلوغ دور الثمانية عندما يواجه اونيون برلين وهو الفريق الوحيد الذي لم يفلح في الفوز عليه محليا هذا الموسم.