لندن : ضيق مانشستر سيتي الخناق على أرسنال المتصدر بفوزه المثير على مضيفه فولهام5 4 بعدما كان متقدما 3 0 و4 1 الثلاثاء ضمن المرحلة الرابعة عشرة، في لقاء بات خلاله هدافه النروجي إرلينغ هالاند أسرع من يصل إلى الهدف المئة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبفوزه الثاني تواليا بعد هزيمتين أمام نيوكاسل 1 2 في الدوري وباير ليفركوزن الألماني 0 2 على أرضه في دوري أبطال أوروبا، رفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال الذي يلتقي الأربعاء مع برنتفورد.

وبعدما صام عن التهديف لثلاث مباريات متتالية، بينها الخسارة في دوري أبطال أوروبا على "ستاد الاتحاد" أمام باير ليفركوزن، جدد هالاند الموعد مع الشباك بتسجيله الهدف الـ15 له هذا الموسم في الدوري والعشرين في 19 مباراة ضمن كافة المسابقات.

ورفع النروجي رصيده إلى 100 هدف في 111 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الممتاز، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى المئة هدف، متفوقا على ألن شيرر (احتاج إلى 124 مباراة) وهدافين كبار آخرين مثل هاري كاين (141) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (147) والفرنسي تييري هنري (160).

ومهد هالاند الطريق أمام سيتي كي يحقق فوزه التاسع عشر تواليا على فولهام في كافة المسابقات في سلسلة بدأت في 4 شباط/مارس 2012 (3 0 في الدوري)، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 17 بعدما وصلته الكرة من البلجيكي المتألق جيريمي دوكو، فأطلقها قوية في الشباك.

واعتقد سيتي أنه حسم إلى حد كبير النقاط الثلاث قبل نهاية الشوط الأول بتسجيله الهدفين الثاني عبر الهولندي تيجاني رايندرز بتمريرة بينية من هالاند بالذات (37) والثالث بواسطة فيل فودن بتسديدة من خارج المنطقة (44).

وبعدما نجح فولهام في تقليص الفارق في الوقت بدلا من ضائع عبر إميل سميث رو بكرة رأسية إثر ركلة ركنية (2+45)، أعاده فودن إلى ما كان عليه مباشرة بعد استراحة الشوطين بهدفه الشخصي بعد تمريرة أخرى من هالاند إثر هجمة مرتدة (48).

ونتيجة خطأ دفاعي من الدنماركي يواكيم أندرسن، سجل دوكو الهدف الخامس لسيتي بعدما تحولت تسديدته من النروجي ساندر بيرغه الذي احتسب الهدف له خطأ في مرمى فريقه (54).

لكن رد فولهام جاء سريعا عبر النيجيري أليكس إيووبي الذي سقطت الكرة أمامه بعدما أبعدها نيكو أورايلي إلى خارج منطقة الجزاء، فتقدم بها قبل أن يطلقها في الشباك (57).

وعادت الحياة إلى فولهام أكثر فأكثر حين قلص البديل النيجيري سامويل تشوكويزي الفارق إلى هدفين مباشرة بعد ثوان معدودة على إرتداد رأسية هالاند من القائم (72)، ثم اشتعلت المباراة حين نجح اللاعب نفسه في إضافة الهدف الرابع للمضيف اللندني إثر ركلة ركنية (78).