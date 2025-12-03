لندن : نفت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس، المعتزلة منذ عام 2022، الثلاثاء نيتها العودة الى الملاعب، منهية بذلك شائعة أثيرت حول ظهور اسمها مجدداً على قائمة اللاعبات الخاضعات لمراقبة الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب.

ويُعد إدراج اسمها على قائمة الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة المنشطات في كرة المضرب، شرطاً أساسياً لإمكانية عودتها إلى المنافسات، لكن اللاعبة الحائزة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى والبالغة من العمر 44 عاما، استبعدت العودة في رسالة نُشرت مساء الثلاثاء.

وكتبت اللاعبة السابقة على حسابها على إنستغرام: "يا إلهي! لا أصدق ذلك. هذا الهيجان جنوني تماماً".

وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب أدريان باسيت لوكالة فرانس برس في وقت سابق من لندن رداً على تقارير إعلامية: "صحيح أنها مُدرجة مجدداً على قائمة مراقبة المنشطات".

لم تُشارك سيرينا وليامس في أي منافسات منذ خسارتها في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز في عام 2022، فبقيت على بُعد لقب واحد فقط من الرقم القياسي التاريخي بـ24 لقبًا فرديًا في البطولات الأربع الكبرى والذي تحمله الاسترالية مارغريت كورت في فئة السيدات والصربي نوفاك ديوكوفيتش في فئة الرجال.

وكانت سيرينا صرحت بعد خسارتها بثلاث مجموعات أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في البطولة الأميركية قبل ثلاث سنوات، أنها لا ترغب في استخدام كلمة "اعتزال"، مفضلة القول إنها "تتطور" بعيدا عن كرة المضرب.

وعادت فينوس، الشقيقة الكبرى لسيرينا، والحائزة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إلى ملاعب كرة المضرب هذا الصيف في سن 45 عاما، بعد انقطاع دام 18 شهرا.

عندما عادت في دورة واشنطن في تموز/يوليو الماضي، قالت إنها تتمنى عودة سيرينا الى الملاعب مجددا.