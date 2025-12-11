إيلاف من لندن: دافع النجم الإيطالي أنطونيو كاسانو عن النجم المصري محمد صلاح بقوة، وهاجم لاعب ريال مدريد وروما وإنتر وميلان السابق، جيمي كاراغر بسبب تصريحاته المسيئة التي وجهها إلى صلاح، حينما وصفه بالأناني والفاشل الذي يعتقد أنه كريستيانو رونالدو.

وقال كاسانو عبر منصة Viva futboll: "كاراغر، قبل أن تتكلم بهذه الطريقة عن صلاح يجب أن تغسل فمك، كاراغر شخص غير كفء وفي كل مرة لا يقول إلا التفاهات، قضى مسيرته بالكامل مع ليفربول رغم أنه في الأصل مشجع لإيفرتون وقد بنى مسيرته بالكامل على استرضاء الجماهير وشعار النادي وغير ذلك".

(كاراغر وصلاح)

وتابع "كاراغر أدلى بتصريحات غير لائقة ضد ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، وأذكره قبل كل شيء بـ 250 هدفا سجلهم هذا اللاعب وكانت أهدافا حاسمة منحت ليفربول بطولات مثل الدوري ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية".

وأكمل "ما شأن كاراغر بالأمر؟ هل من الضروري أن يظهر كالمهرج على التلفاز ليقول كلمتين فارغتين؟ الأفضل أن يصمت وبما أنه لا يفهم شيئا فليبقى في منزله".

وتابع "عن أي صلاح تتحدث؟ صلاح الآن أهم منك وقيمته أعلى منك ولا أحد سيقف إلى جانبك فقط، وقد توقع صلاح حدوث الأمر عندما قال إن كاراغر سيرد على تصريحاتي، أعتقد أن صلاح ظاهرة داخل الملعب وخارجه".

(صلاح ومدرب ليفربول أرني سلوت)



