دورتموند (ألمانيا) : فرط بوروسيا دورتموند الالماني وصيف بطل نسخة الموسم قبل الماضي في فوز بالمتناول بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بودو غليمت النروجي 2 2 الأربعاء في دورتموند، في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتقدم بوروسيا دورتموند مرتين بثنائية للاعب وسطه الدولي يوليان براندت (18 و51)، ورد الضيوف بهدفين للمغربي الأصل هيثم العصامي (42) وينز هاوغه (75).

وهو التعادل الثاني لبوروسيا دورتموند هذا الموسم فرفع رصيده الى 11 نقطة وتراجع الى المركز العاشر مقابل ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات لبودو غليمت الثاني والثلاثين.

واستهل دورتموند المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما تقدم مبكرا بهدف براندت اثر تمريرة من المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا (18)، لكن الضيوف نجحوا في ادراك التعادل قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين عبر العصامي برأسية اثر تمريرة من باتريك بيرغ.