باكو : حقق أياكس الهولندي بطل أوروبا أربع مرات، فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه قره باغ الأذربيجاني 4 2 الأربعاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتخبّط العملاق الهولندي الذي حلّ وصيفا لأيندهوفن في الدوري الموسم الماضي، بشدة هذا الموسم بعد خمس خسارات قارية وابتعاده بـ14 نقطة عن أيندهوفن المتصدر محليا بعد 15 مرحلة، لكنه تنفّس الصعداء أخيرا خارج الديار.

وبدا أن أياكس في طريقه إلى خسارة سادسة، حين تأخّر مرتين، الأولى عبر الكولومبي كاميلو دوران (10) والثانية بهدف البرازيلي ماتيوس سيلفا (47)، لكنه عاد في المرتين بهدفي الدنماركي كاسبر دولبرغ (39) والإسرائيلي أوسكار غلوخ (79)، قبل أن يهديه الدنماركي الآخر أنطون غاي (83) التقدم ويتبعه غلوخ بهدف رابع (90).

وتخلص الفريق الهولندي أخيرا من المركز الاخير، متقدما إلى المركز 33 موقتا، بفارق ست نقاط على الأقل عن المركز الـ24 المؤهل إلى ملحق ثمن النهائي.

في المقابل، تلقى قره باغ الذي كان فرض التعادل على تشلسي الإنكليزي 2 2 في الجولة الرابعة، ثالث خسارة وتجمد رصيده عند 7 نقاط.

وتلقى فياريال خسارة سادسة في المسابقة، بسقوطه على أرضه أمام كوبنهاغن الدنماركي 2 3 في الوقت القاتل.

وسجل للفريق الإسباني كل من سانتي كوميسانا (47) والبديل الكندي تانيتولووا أولواشيي (56)، ولكوبنهاغن محمد اليونسي (2) كما البديلين التونسي إلياس العاشوري (48) وأندرياس كورنيليوس (90).